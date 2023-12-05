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影／台中雪梨60組評鑑激戰 黃正杰摘下「雪梨王」
台中市農業局今在陽明大樓舉辦「台中市優質雪梨果品評鑑」，共60組農友報名參賽，評審數度來回試口味，一度陷入激戰，最後由和平區農會梨23班黃正杰摘冠，榮獲今年「雪梨王」。
2023年「台中市優質雪梨果品評鑑」結果，第一名和平區農會黃正杰，獲2萬元獎金；第二名太平區農會陳昭興、和平區農會陳建進，各獲1.2萬元獎金；第三名和平區農會謝孟儒、霧峰區農會董耀欽、太平區農會張志賓，各獲5000元獎金。
和平區農會總幹事李順冬表示，雪梨摘種期間低溫需求時間常，受氣候暖化影響，許多梨農改轉種低溫需求較少的甘露梨，讓雪梨摘種面積從1600公頃降為約800公頃，現正值產季。
李順冬指出，甘露梨產季在中秋節、雪梨為年底至農曆過年期間，2者需求不同，雪梨碩大肉質佳，年節送禮相當合宜，今年因南部多起風災造成水果量少，明年雪梨可望價格攀升。
消費者該如何挑選好吃的雪梨？李順冬建議，應選購蒂頭處「肚臍深」、果型圓、果皮轉黃、橙色代表果質佳。
另，雪梨的生理特色，若雪梨本身氮素太高或鈣不夠，或冷凍溫度不夠等，可能形成「黑皮」現象，其不影響品質及口感，李順冬呼籲支持國產梨子，品質絕對比韓國新高梨好。
農業局表示，雪梨屬薔薇科梨屬的落葉喬木，需一定低溫才可萌芽、開花、結果，是體型較大的品種之一，有「梨中之王」的美譽。
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