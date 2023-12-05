開箱巨蛋！讀賣巨人三月登台 TOYOTA寵粉限定優惠

日本職棒讀賣巨人隊將在2024年迎來球隊90週年記念，確定於明年3月2日、3月3日來台分別與中信兄弟以及樂天桃猿友誼交流，引發兩地球迷熱烈討論。TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，特別開放粉絲購票優惠，邀請民眾共襄盛舉！

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