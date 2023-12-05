開箱巨蛋！讀賣巨人三月登台 TOYOTA寵粉限定優惠
日本職棒讀賣巨人隊將在2024年迎來球隊90週年記念，確定於明年3月2日、3月3日來台分別與中信兄弟以及樂天桃猿友誼交流，引發兩地球迷熱烈討論。TOYOTA獨家冠名贊助讀賣巨人台灣賽，特別開放粉絲購票優惠，邀請民眾共襄盛舉！
TOYOTA近年來積極支持台灣體壇各大活動，贊助台灣各級籃球賽事， 2024年將更擴展至國球發展，擔任台北大巨蛋首場國際交流賽冠名贊助，為台灣棒球大事件應援。特別為粉絲爭取獨家購票優惠，共同見證中日職棒盛事！憑中信和泰聯名卡至udn售票網購買$2,080(含)以上票區享95折購票優惠，每場限購4張，一卡限購一筆（第二筆或退票重新購買將無法適用此優惠）。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「2024 讀賣巨人軍90週年紀念 台灣試合」將於12月12日中午12:00正式於udn售票網開賣，活動消息請鎖定官網或官方粉絲專頁，購票優惠資訊請見TOYOTA官網或官方粉絲專頁。
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