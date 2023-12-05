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無印良品、唐吉軻德今起相繼插旗高雄大立 交通攻略看這裡

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
無印良品全台最大旗艦店今在高雄大立開幕。圖／本報系資料照片
無印良品全台最大旗艦店今在高雄大立開幕。圖／本報系資料照片

全台最大「MUJI無印良品」今在高雄大立百貨開幕，而日本零售連鎖品牌「DON DON DONKI唐吉訶德」也將於後天在大立開出南台灣首家大店，許多粉絲已準備前往朝聖，高市交通局預估中午後百貨公司車位即會停滿，呼籲民眾搭捷運至中央公園站，再步行約8分鐘行即可抵達。

「MUJI無印良品」大立店是全台最大的旗艦店，佔地870坪，位於大立一、二樓，「DON DON DONKI唐吉訶德」南台灣首間店鋪則位於大立百貨地下一樓，腹地從A館延伸至B館，也是為全台佔地最大的分店，並設立三個獨家專區，包括OUTDOOR戶外用品、 DONKI SAKE日本酒及COCOKAWAII可愛專區。

高市交通局表示，大立百貨屬於舊高雄市區，周邊停車位相當有限，預估約中午過後，百貨公司停車場即會停滿，百貨公司提供捷運接駁車服務，營運日期12月7~17日、12月23~24日及12月30、31日，每日11時至晚間11時自捷運市議會站（海寶軒餐廳門口）接駁至大立百貨，另捷運中央公園站步行至大立百貨僅需8分鐘。

交通局也預期大立周邊道路，如中華三路、五福三路、文武三街、新田路可能發生壅塞，呼籲前往逛街者，盡量不要開車，搭乘捷運、接駁車，省去塞車與找停車位時間。

台灣無印良品獨家開發的商品，包括大立旗艦店獨家販售的設計款黃麻購物袋，A4尺寸，售價89元。圖／本報系資料照片
台灣無印良品獨家開發的商品，包括大立旗艦店獨家販售的設計款黃麻購物袋，A4尺寸，售價89元。圖／本報系資料照片
無印良品、唐吉軻德今起相繼插旗高雄大立，高市交通局呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。圖／高市交通局提供
無印良品、唐吉軻德今起相繼插旗高雄大立，高市交通局呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。圖／高市交通局提供

無印良品 唐吉訶德

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