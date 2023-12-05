日本超市血拼發生悲劇 日旅達人：疫後別太相信網頁上資訊

疫情之後日本吸引大批觀光客，且日圓匯率創新低，不少台灣民眾除了到日本觀光，也會買好買滿。但旅日達人林氏璧最近在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，每來沖繩必有悲劇發生，原因是沒注意超市免稅櫃台只到晚間9點半，他去結帳時是9點31分，結果無法退稅。

不少網友回文指出，自己也有這樣的經驗。有網友甚至指出，碰到的情形不是過了退稅櫃台營業時間，而是排隊人潮太多，只好放棄。

林氏璧指出，Aeon小祿一樓超市辦免稅只到9點半。他在某個部落客文章介紹上看到免稅櫃台到11點，因此太太線上遠端購物殺紅眼，他也不以為意，讓她盡量開心買。結果結帳時，工作人員跟他說退稅櫃台只到9點半，而當時是9點31分。

林氏璧指出，疫情後因為人力不足等原因，很多營業時間改變，現在可能還沒完全恢復疫情前，大家不要太相信網頁上的資訊，眼見為憑比較重要，一定要自己查證。但他也說，這樣沒退稅頂多損失不到2000日圓，不會比上次整大包化妝水丟掉更慘。

日本有10%消費稅，有關外國觀光客退稅，不少日本百貨公司、藥妝店只要購買金額未稅5000圓以上即可免稅。網友詢問超市也可退稅嗎？林氏壁說，多半都不行，但伊藤洋華堂，AEON可以，並呼籲民眾要注意退稅櫃台營業時間。