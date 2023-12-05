從千百個墳墓中找回黃清埕 國美館發表15位藝術家傳記

台灣首件被文化部指定為「重要古物」的現代美術作品，作者並非大名鼎鼎的陳澄波、郭雪湖或黃土水，而是如彗星一閃而逝的早逝藝術家黃清埕。國美館4日舉行112年度「家庭美術館—美術家傳記叢書」及「台灣傑出藝術家紀錄片」新書‧影音聯合發表記者會，發表10本藝術家傳記與5部紀錄片。其中的紀錄片「吉光．片羽—黃清埕」，拍攝團隊來到澎湖西嶼，從千百個墳墓中找到在荒煙漫草多年的黃清埕墳墓，重現這位天才藝術家的足跡。

此次發布的十本書包括李既鳴著《涵融．典雅．孫多慈》、黃冬富著《樸實．詩畫．黃鷗波》、盛鎧著《無形．光感．陳道明》、潘襎著《鄉印．書情．潘元石》、白適銘著《跨越．時空．韓湘寧》、蕭瓊瑞著《山河．史詩．江明賢》、劉碧旭著《彩光．詩域．蘇憲法》、江敏甄著《原形．開闔．陳幸婉》、李思賢著《遊戲．神通．倪再沁》、龔卓軍著《漂浪．台客．李俊賢》；以及《吉光．片羽—黃清埕》、《純粹．先行—莊世和》、《靜謐．詩境—陳景容》、《寶島．風華—林智信》、《鏡觀．奇變—李小鏡》5部紀錄片。

《吉光．片羽—黃清埕》傳主是1912年生於澎湖西嶼的雕塑家黃清埕。他為追求繪畫輟學，24歲考入東京美術學院雕塑科，遭父親斷絕學費，仍透過為人做雕像賺取生活費，28歲便入選日本雕刻家協會年展。1943年，黃清埕應聘到國立北平藝專（今中央美術學院）任教，從神戶搭高千穗丸返回台灣時遭美國潛艦擊中魂斷大海。2009年，文化部公告指定黃清埕雕塑作品「頭像」為「重要古物」，是台灣首件指定為「重要古物」的現代美術作品。

成大歷史系名譽教授、藝術史學者蕭瓊瑞指出，黃清埕身為出生在離島的年輕人，憑藉遠大抱負脫離窮鄉的拘束，前往日本取得東京美術學校學位，並以優異成績受聘北平藝專。黃清埕短暫的31歲生命，「猶如故鄉漁翁島上最早閃放、引領航途的燈塔光芒。」

蕭瓊瑞幽默表示，自己也曾有當藝術家的夢，但發現當不了後，決定轉行撰寫藝術史，「拉著藝術家的衣角，跟著史料一起名留青史」。