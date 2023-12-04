只有6天！漢堡王「海老鱈魚堡」買1送1　現省139元

冷颼颼的12月到來，讓人想要品嚐溫暖的滋味。「漢堡王」自12月12日起，將「勁濃起士超級重磅牛堡」限時回歸，另外還有「茴香柑橙海老鱈魚堡」限時買1送1。「SUBWAY」則推出限定新品「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，還有「麻辣餅乾」同步新登場。

12月12日至1月2日期間，漢堡王再度推出「勁濃起士超級重磅牛堡」，豪邁使用4層火烤牛肉作為主角，還有搭配墨西哥異國風味起士醬、脆洋蔥、炸培根以及美式起士片，帶來邪惡又滿足的滋味，單點289元，套餐334元。另外還有使用2層碳烤風味雞腿排的「勁濃起士雙層烤雞堡」，單點159元、套餐204元。

除此之外，12月6日至12月11日期間，漢堡王限時推出「茴香柑橙海老鱈魚堡」的「買1送1」優惠。使用外酥內嫩的阿拉斯加鱈魚排、海老蝦排交疊，再加上茴香柑橙醬增添香氣，2個優惠價139元。

同樣為連鎖速食的潛艇堡餐廳「SUBWAY」，即日起至1月9日期間推出限定新品「濃郁系披薩堡Pizza Melt Sub」，使用義式煙燻臘腸、義式辣香腸以及秘制義大利番茄醬，搭配雙份起司、培根、洋蔥、青椒、黑橄欖等配料夾至潛艇堡中進爐熱烤，呈現熱騰騰的濃郁系披薩堡，6吋售價149元，還可免費升級「火焰烤餅」。