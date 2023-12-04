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THE WANG牛排攜手臺中國家歌劇院 「灰姑娘」套餐登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
甜點「魔幻時刻」。圖／王品集團提供
甜點「魔幻時刻」。圖／王品集團提供

馬斯內歌劇《灰姑娘》將於12月14至17日，於臺中國家歌劇院大劇院隆重登場；王品集團頂級牛排THE WANG特別攜手臺中國家歌劇院，歌劇《灰姑娘》打造聯名耶誕跨年套餐，自12月7日起至2024年1月2日期間限定供應，單人售價3,580元＋10%。凡於12月7至17日期間到THE WANG消費聯名耶誕跨年套餐，即可獲得專屬代碼，購票享8折優惠。

THE WANG「聯名馬斯內歌劇《灰姑娘》耶誕跨年套餐」融入歌劇情節，以酸香橙汁融入義式甜醬沙巴雍佐鮑魚成為溫沙拉「灰燼裡的星星」，揭開故事序曲。接著登場的是湯品「灰姑娘的眼淚」，主廚選用洋蔥湯轉譯灰姑娘的眼淚，慢火燉煮焦化洋蔥，以整顆洋蔥裝盛，演繹法式經典風味。

前主餐「穿上玻璃鞋」飽滿細緻海大蝦，鋪上如晶透玻璃的風味泡泡，模擬玻璃鞋的優雅姿態。主餐有單人及雙人可供選擇，單人主餐「馬車的主人」桌邊燃燒馬鬱蘭、蘋果木，煙燻日本A5和牛菲力，如同神仙教母施展魔法，灰姑娘變身公主驚艷登場。雙人主餐「美夢成真」是THE WANG經典「乾式熟成28天美國PRIME等級丁骨牛排」，高溫炙烤淬煉出迷人起司風味，添入白蘭地創造酒香，以如歌劇演出般的聲響，象徵公主王子相見的幸福時刻。

甜點「魔幻時刻」變奏經典甜點蒙布朗，結合花樣裝飾，展現灰姑娘與王子暖心訴情場景，搭配隨時間消融的紅酒燉洋梨冰淇淋，緊扣時間倒數午夜12點的意象。佐餐調酒「灰姑娘的閃耀」，以歐洲婚禮用調酒加以改版，清新獨特風味的氣泡酒，象徵灰姑娘變身公主，邁向幸福結局。

公主的華麗「馬車」則由 Uber 擔綱，即日起至2024年1月31日，使用Uber App叫車，輸入指定優惠序號「WOWPRINCESS」（大小寫不限），在THE WANG上下車，即享兩趟8折優惠，單趟最高折抵100元。活動詳情請以THE WANG品牌官網、王品瘋美食APP瘋情報為準。

單人主餐「馬車的主人」。圖／王品集團提供
單人主餐「馬車的主人」。圖／王品集團提供
溫沙拉「灰燼裡的星星」。圖／王品集團提供
溫沙拉「灰燼裡的星星」。圖／王品集團提供
前主餐「穿上玻璃鞋」。圖／王品集團提供
前主餐「穿上玻璃鞋」。圖／王品集團提供
湯品「灰姑娘的眼淚」。圖／王品集團提供
湯品「灰姑娘的眼淚」。圖／王品集團提供
雙人主餐「美夢成真」。圖／王品集團提供
雙人主餐「美夢成真」。圖／王品集團提供
THE WANG聯名馬斯內歌劇《灰姑娘》耶誕跨年套餐。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE WANG聯名馬斯內歌劇《灰姑娘》耶誕跨年套餐。圖／王品集團提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
王品集團頂級牛排THE WANG用餐氛圍優雅浪漫。圖／王品集團提供
王品集團頂級牛排THE WANG用餐氛圍優雅浪漫。圖／王品集團提供

國家歌劇院 洋蔥

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