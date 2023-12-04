快訊

它替補衛視電影台！迪士尼11頻道將撤台 過半業者向NCC申請替補頻道

陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

亞錦賽／大巨蛋比賽突傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最大店！無印良品高雄大立開幕 輕食貨櫃板材成亮點

聯合報／ 記者劉小川／高雄即時報導
無印良品大立旗艦店，採用回收紅磚為素材。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，採用回收紅磚為素材。記者劉小川／攝影

全台最大店，日本居家通路品牌MUJI無印良品，在今年於台北松高打造700坪旗艦店後，又開設全台最大店，就在高雄大立百貨，開設佔地870坪的旗艦店，於12月5日正式開幕，且全台店鋪也達62間，呼應在地特色，無印良品在高雄旗艦店打造出Brunch輕食料理，也使用廢棄貨櫃板材作為裝潢素材，呼應高雄海港特色，另外還推出與交換繪本服務、獨賣商品等服務。

全台首間無印良品Brunch輕食料理，就在大立旗艦店，佔地48坪，可容納40個座位，強調均衡飲食，挑選了蔬果營養的餐點、輕食、沙拉套餐，更有著全台唯一的智能手沖咖啡、現打綜合果昔系列，提供高雄民眾在眾多的飲食中，仍然有健康的飲食選擇。

全台最大的良品超市中，共有36坪，包羅各式食農商品，包含冷凍食品、進口點心、在地開發零食及飲品；在這也推薦一款選用高雄盛產的土芭樂、檸檬、蜂蜜製作的土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬、檸檬香草茶等，邀請南部在地民眾、旅遊民眾都能同時享有、感受到高雄這塊土地給人的風土民情。

也有獨家的商品供南部民眾挑選。首次引進在地設計開發的窗簾販售服務，考慮到炎熱的南台灣天氣，設計了7款聚酯纖維無褶窗簾系列，具有透光、遮光、防焰等多種用途可提供挑選，織入緊密的黑紗方式，讓物理遮光效果達到極大化，同時也方便清潔、洗滌。

繼台北松高店引進獨家DIY刺繡服務刺繡服務後，大立旗艦門市也同步引入，可以指定自己喜愛的刺繡圖案，同時還提供獨家的平板裝置，可自行手繪圖案刺繡、挑選配件，讓織品成為每個人獨一無二的存在。

展現高雄的風土民情，MUJI無印良品運用高雄海運的元素，將廢棄貨櫃板材作為裝潢素材，結合在地大港元素船舶、海洋，許多貨架也使用鐵件來裝潢，帶出金屬材質、灰色調，營造出獨有的工業風格，讓一樓的服裝配件陳列更亮眼。延續著過往MUJI無印良永續精神，在2F的用餐區，使用溫馨的氣氛帶給民眾居家的氛圍，餐桌使用的是採用來自大雪山上的「枯危木」；國產回收木材及回收紅磚，牆面是取用國產「間伐材」，在用餐期間，依然可以感受到我們實踐珍惜資源的共好理念。展覽「Re／FUTURe」移至高雄，展覽期間12月5日至1月25日，透過友善環境，響應大家一同努力，同時消費者持續支持的「Re Park」回收再生服務，在高雄大立旗艦也依然擁有。

大立旗艦店導入補水站、「MUJI POCKET」服務，讓顧客可以更貼近生活，快速的補充水分，輕鬆逛，設有免費飲水機。門市中還有「Open MUJI」空間及「交換繪本服務」，方便顧客休憩、交流，更提供些職人可在此辦講座、手作互動的活動空間；而「交換繪本」的服務，邀請小朋友將家中不在閱讀的繪本，捐出兩本即可換現場的一本繪本，增加彼此交換閱讀，延續書籍使用生命。

歡慶開幕大立旗艦店，領先上市及讀賣的商品當然不可少，迎接MUJI無印良品全台最大旗艦店的誕生， 獨家開發大立旗艦店獨家販售的設計款黃麻購物袋（A4尺寸），並攜手「春池玻璃｜春室」，使用100%回收材製成的玻璃水瓶，採用象徵在地農產，蜂蜜檸檬的黃色調為主，售價89元。將高雄在地酒廠以大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成芬芳香甜的夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力；外觀如陶器般溫潤的炻器分隔盤；高雄杉林玫瑰製作的玫瑰面膜則作為大立旗艦店的滿額贈禮「只送不賣」。

搶先上市的還有輕旅行的四輪硬殼止滑拉桿箱系列「煙燻橘」新色，36L的尺寸，及文具限定品則有全系列共11種顏色的口袋筆，都是大立旗艦店搶先上市。

12月5日至13日，會員獨享9折優惠、單筆消費滿2,000元輯贈玫瑰面膜好禮（每日限量300份）。12月31日前購買家具、檔案盒系列商品單筆消費滿3萬元，贈滿室盈香好禮；滿6萬元，贈居家放鬆好禮（指定款懶骨頭沙發一組）。12月14～27日，單筆消費滿1,000元即可現抵100元，滿2,000元現抵200元。

無印良品大立旗艦店，搶先上市的四輪硬殼止滑拉桿箱系列「煙燻橘」新色。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，搶先上市的四輪硬殼止滑拉桿箱系列「煙燻橘」新色。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店中，導入繪本交換服務。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店中，導入繪本交換服務。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，獨夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力賣。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，獨夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力賣。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，推出獨家黃麻購物袋。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，推出獨家黃麻購物袋。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，首度推出Brunch輕食料理。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，首度推出Brunch輕食料理。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，使用廢棄貨櫃板材作為裝潢素材。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，使用廢棄貨櫃板材作為裝潢素材。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，也有「Re Park」回收再生服務。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，也有「Re Park」回收再生服務。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，南部獨家引進： DIY刺繡服務。記者劉小川／攝影
無印良品大立旗艦店，南部獨家引進： DIY刺繡服務。記者劉小川／攝影

無印良品 蜂蜜

相關新聞

只有新竹人能超越自己！巨城周年慶首4天 業績逼近「全檔期一半」

只有新竹人能超越自己，新竹年度大事巨城周年慶今交出首四日捷報，周年慶11月30日開跑後首四日業績超越預期目標、達13.7...

只有6天！漢堡王「海老鱈魚堡」買1送1　現省139元

冷颼颼的12月到來，讓人想要品嚐溫暖的滋味。「漢堡王」自12月12日起，將「勁濃起士超級重磅牛堡」限時回歸，另外還有「茴...

THE WANG牛排攜手臺中國家歌劇院 「灰姑娘」套餐登場

馬斯內歌劇《灰姑娘》將於12月14至17日，於臺中國家歌劇院大劇院隆重登場；王品集團頂級牛排THE WANG特別攜手臺中...

年末派對穿搭準備好了沒？亮片、儀式感設計和懷舊印花 讓你跑趴造型不出錯

邁入12月後耶誕氣息更加濃厚，隨之而生的各式派對、感恩晚宴也變多，讓人煩惱起穿搭。因此Maje、Polo Ralph Lauren和Mango也獻上一系列的閃亮晚裝或是略帶浮誇設計的單品，助消費者成為場中最搶眼的存在。

全台最大店！無印良品高雄大立開幕 輕食貨櫃板材成亮點

全台最大店，日本居家通路品牌MUJI無印良品，在今年於台北松高打造700坪旗艦店後，又開設全台最大店，就在高雄大立百貨，...

蔥比香菜更討人厭？Uber Eats公開4大點購觀察 全新代言人沈春華、林書豪現場PK

許多民眾每天離不開外送平台，除了解決三餐飲食，各種日常所需也越來越習慣從線上點。Uber Eats首次發表2023年台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。