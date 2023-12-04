全台最大店！無印良品高雄大立開幕 輕食貨櫃板材成亮點

全台最大店，日本居家通路品牌MUJI無印良品，在今年於台北松高打造700坪旗艦店後，又開設全台最大店，就在高雄大立百貨，開設佔地870坪的旗艦店，於12月5日正式開幕，且全台店鋪也達62間，呼應在地特色，無印良品在高雄旗艦店打造出Brunch輕食料理，也使用廢棄貨櫃板材作為裝潢素材，呼應高雄海港特色，另外還推出與交換繪本服務、獨賣商品等服務。

全台首間無印良品Brunch輕食料理，就在大立旗艦店，佔地48坪，可容納40個座位，強調均衡飲食，挑選了蔬果營養的餐點、輕食、沙拉套餐，更有著全台唯一的智能手沖咖啡、現打綜合果昔系列，提供高雄民眾在眾多的飲食中，仍然有健康的飲食選擇。

全台最大的良品超市中，共有36坪，包羅各式食農商品，包含冷凍食品、進口點心、在地開發零食及飲品；在這也推薦一款選用高雄盛產的土芭樂、檸檬、蜂蜜製作的土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬、檸檬香草茶等，邀請南部在地民眾、旅遊民眾都能同時享有、感受到高雄這塊土地給人的風土民情。

也有獨家的商品供南部民眾挑選。首次引進在地設計開發的窗簾販售服務，考慮到炎熱的南台灣天氣，設計了7款聚酯纖維無褶窗簾系列，具有透光、遮光、防焰等多種用途可提供挑選，織入緊密的黑紗方式，讓物理遮光效果達到極大化，同時也方便清潔、洗滌。

繼台北松高店引進獨家DIY刺繡服務刺繡服務後，大立旗艦門市也同步引入，可以指定自己喜愛的刺繡圖案，同時還提供獨家的平板裝置，可自行手繪圖案刺繡、挑選配件，讓織品成為每個人獨一無二的存在。

展現高雄的風土民情，MUJI無印良品運用高雄海運的元素，將廢棄貨櫃板材作為裝潢素材，結合在地大港元素船舶、海洋，許多貨架也使用鐵件來裝潢，帶出金屬材質、灰色調，營造出獨有的工業風格，讓一樓的服裝配件陳列更亮眼。延續著過往MUJI無印良永續精神，在2F的用餐區，使用溫馨的氣氛帶給民眾居家的氛圍，餐桌使用的是採用來自大雪山上的「枯危木」；國產回收木材及回收紅磚，牆面是取用國產「間伐材」，在用餐期間，依然可以感受到我們實踐珍惜資源的共好理念。展覽「Re／FUTURe」移至高雄，展覽期間12月5日至1月25日，透過友善環境，響應大家一同努力，同時消費者持續支持的「Re Park」回收再生服務，在高雄大立旗艦也依然擁有。

大立旗艦店導入補水站、「MUJI POCKET」服務，讓顧客可以更貼近生活，快速的補充水分，輕鬆逛，設有免費飲水機。門市中還有「Open MUJI」空間及「交換繪本服務」，方便顧客休憩、交流，更提供些職人可在此辦講座、手作互動的活動空間；而「交換繪本」的服務，邀請小朋友將家中不在閱讀的繪本，捐出兩本即可換現場的一本繪本，增加彼此交換閱讀，延續書籍使用生命。

歡慶開幕大立旗艦店，領先上市及讀賣的商品當然不可少，迎接MUJI無印良品全台最大旗艦店的誕生， 獨家開發大立旗艦店獨家販售的設計款黃麻購物袋（A4尺寸），並攜手「春池玻璃｜春室」，使用100%回收材製成的玻璃水瓶，採用象徵在地農產，蜂蜜檸檬的黃色調為主，售價89元。將高雄在地酒廠以大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成芬芳香甜的夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力；外觀如陶器般溫潤的炻器分隔盤；高雄杉林玫瑰製作的玫瑰面膜則作為大立旗艦店的滿額贈禮「只送不賣」。

搶先上市的還有輕旅行的四輪硬殼止滑拉桿箱系列「煙燻橘」新色，36L的尺寸，及文具限定品則有全系列共11種顏色的口袋筆，都是大立旗艦店搶先上市。