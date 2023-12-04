不用求代買了！秀智、宋仲基最愛低調小眾品牌快閃新光三越鑽石塔

除了知名的世界連鎖品牌，韓國更有許多既低調又有質感的小眾品牌，其一就是讓秀智、宋仲基等人在私下或是戲劇裡都時常搭配的「NOHANT」！有感於消費者對於韓國品牌的喜愛，質感選品店ARTIFACTS也自即日起到2024年1月5日於Diamond Towers門市打造獨家快閃櫥窗，更販售限定單品，讓人再也不用透過代買了。

2012年成立的NOHANT致力於打造巴黎生活方式，結合現代簡約與休閒優雅，更被稱為「早午餐式風格」，經典實穿特色甫推出就受到歡迎。品牌最著名的LONELY/LOVELY系列，就是連帽上衣的胸前有著大大的「LONELY」或是「LOVELY」字樣，辨識度高也饒富趣味感。NOHANT更在2014年推出支線NEWKIDZ，而其中最為有名的即是LOVE CITY系列，以世界各地的大城市為靈感，將英文字母置換成韓文字母，十分可愛。而在ARTIFACTS的規劃下，除了有品牌快閃櫥窗裝置之外，還提供了兩款LONELY/LOVELY系列獨家上衣，寬鬆舒適版型適宜每天穿著，簡約配色也很容易與其他單品搭配。

Off-White與時尚電商Farfetch Beat攜手推出 _LOGIC迷你系列，靈感來自品牌典藏作品。圖／Off-White提供

另外，在品牌創立十周年之際，Off-White與時尚電商Farfetch Beat攜手推出 _LOGIC迷你系列，靈感來自品牌典藏作品，向過去致敬也承載著Off-White精神與文化的延續。系列包括兩款T恤與連帽上衣、運動鞋以及家飾品。服飾部分均在背後印上品牌十年來的經典圖案與標識；經典鞋款「Out Of Office」除了有黑、白配色基本款式，更有腳後跟印有品牌藍色Off-White字樣的設計，皆在微風南山旗艦店限量販售。

質感選品店ARTIFACTS也自即日起到2024年1月5日於Diamond Towers門市打造獨家快閃櫥窗。圖／ARTIFACTS提供

Off-White _LOGIC迷你系列Out Of Office鞋，27,500元。圖／Off-White提供

Off-White _LOGIC迷你系列連帽上衣，21,700元。圖／Off-White提供

ARTIFACTS Diamond Towers門市獨家販售，NOHANT LONELY/LOVELY系列連帽潑漆上衣，6,400元。圖／ARTIFACTS提供