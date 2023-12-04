只有新竹人能超越自己！巨城周年慶首4天 業績逼近「全檔期一半」

只有新竹人能超越自己，新竹年度大事巨城周年慶今交出首四日捷報，周年慶11月30日開跑後首四日業績超越預期目標、達13.7億元(含遠東SOGO新竹店)，較去年同期成長5.5%，累計來客近45萬人次。巨城4天業績已逼近周年慶12天全檔期業績（28.8億）的一半，只能說新竹人消費實力依然堅強。

遠東巨城營運長游欣宜表示，近日低溫帶動毛衣外套、保暖大衣鞋靴等禦寒商機，整體服飾業績較去年成長3成；新竹房市夯，成家必備的各類智能家電訂單不斷，加上iPhone 15系列新機及各品牌藍芽耳機、平板、筆電天天熱銷的助攻下，整體3C家電業績較去年成長4成；婚嫁鑽戒、精品腕表銷售開出紅盤，整體精品配件業績亦較去年成長1成。

新竹周年慶開跑後，號召滿場人潮與買氣，讓在地人驚呼「人多到可怕！」，民眾也紛紛在巨城粉絲團留言，「超難停車光找停車位找超久」、「有參與到了」、「竹科太太、竹科工程師太驚人」、「新竹人就是猛」、「當天達標還會放音樂」等，熱情參與周年慶。

巨城周年慶至12月11日，巨城指出，首周末過後，12月5日起周一至周五每天仍有巨城獨家優惠照顧全客層。最近天氣轉濕冷，像是5樓「La Belle格蕾寢飾」阻冷發熱銅離子抗菌冬被下殺3.8折、7樓主題餐廳推出周年慶期間滿額贈送經典菜餚、買一送一等優惠，4樓美食街大打銅板加價購，點餐加10元即可升級或贈主餐一份。迎接耶誕節和跨年，趁現在準備禮物剛好可用年度最低折扣買到。

SOGO新竹店指出，龍年商機發酵，又受益新竹親子家庭多，結婚、育嬰需求強勁，有效帶動黃金擺飾、鑽石對戒、嬰童推車、汽座商品業績成長約6成；年底換季保養、聖誕交換禮物熱度高，蘭蔻、雅詩蘭黛、資生堂優惠組合賣破萬組，今日至12月8日還有Beauty會員限定買指定品牌特惠組送200元SOGO商品券。

SOGO新竹店12月6日周年慶二波開打，全館累計6000元送600元抵用券；珠寶、名品、大家電單筆滿萬送1000元抵用券、銀行刷卡禮等。小家電回饋力道強，買BOSE揚聲器指定組合直接送iPhone13 128G；飛利浦空氣清淨機買一送一，滿2萬再送氣泡水機。