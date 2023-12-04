STUDIO A雙12年終盛典 官網限定買iPhone直贈3960元配件 「全支付」最高回饋1500點
迎接雙12、聖誕送禮需求，STUDIO A推出官網限定「雙12年終盛典」回饋活動，即日起至12月31日推出比雙11檔期更殺的iPhone 15直贈好禮，購機直贈價值2590元VAP 3合1磁吸無線充電座，限時再享Apple全系列包括iPad、Apple Watch、MacBook均享指定優惠。
有在使用「全支付」的民眾，整個12月連結帳戶於STUDIO A官網付款享全點12%回饋，綁定信用卡付款享全點6%回饋，每一全支付帳號最高回饋𝟭𝟬𝟬𝟬全點；即日起至12月12日消費滿千享全點5%回饋，最高可得全點𝟭𝟬𝟬點，新戶消費達500元加碼享全點𝟭𝟬𝟬點；雙12當天限時加碼，消費滿3000元享全點300點，等於最高1500全點回饋。
另外還有iPhone 15 Pro系列購機直贈價值3960元的VAP保護配件系列；Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件；還有MacBook系列指定機款滿萬折千優惠。還有大勢潮牌配件領券最高5折，單筆消費滿500元享1件8.5折，滿1000元享2件7.5折，滿1500元享3件5折。歲末年終換機、更新配件就趁這一波。
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