快訊

莫那魯道躲日軍的最後藏身地 馬海濮岩窟坍塌引嘆息

穿DPP制服激吻、住建商豪宅… 賴清德團隊怎麼了？

印尼火山爆發登山客灰頭土臉慘況曝 4日再噴發暫停搜救行動

STUDIO A雙12年終盛典 官網限定買iPhone直贈3960元配件 「全支付」最高回饋1500點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
STUDIO A推出官網限定「雙12年終盛典」回饋活動，全支付最高1500全點回饋。圖／STUDIO A提供
STUDIO A推出官網限定「雙12年終盛典」回饋活動，全支付最高1500全點回饋。圖／STUDIO A提供

迎接雙12、聖誕送禮需求，STUDIO A推出官網限定「雙12年終盛典」回饋活動，即日起至12月31日推出比雙11檔期更殺的iPhone 15直贈好禮，購機直贈價值2590元VAP 3合1磁吸無線充電座，限時再享Apple全系列包括iPad、Apple Watch、MacBook均享指定優惠。

有在使用「全支付」的民眾，整個12月連結帳戶於STUDIO A官網付款享全點12%回饋，綁定信用卡付款享全點6%回饋，每一全支付帳號最高回饋𝟭𝟬𝟬𝟬全點；即日起至12月12日消費滿千享全點5%回饋，最高可得全點𝟭𝟬𝟬點，新戶消費達500元加碼享全點𝟭𝟬𝟬點；雙12當天限時加碼，消費滿3000元享全點300點，等於最高1500全點回饋。

另外還有iPhone 15 Pro系列購機直贈價值3960元的VAP保護配件系列；Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件；還有MacBook系列指定機款滿萬折千優惠。還有大勢潮牌配件領券最高5折，單筆消費滿500元享1件8.5折，滿1000元享2件7.5折，滿1500元享3件5折。歲末年終換機、更新配件就趁這一波。

iPhone 15 Pro系列購機直贈價值3960元的VAP保護配件系列。圖／STUDIO A提供
iPhone 15 Pro系列購機直贈價值3960元的VAP保護配件系列。圖／STUDIO A提供
雙12活動期間Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件。圖／STUDIO A提供
雙12活動期間Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件。圖／STUDIO A提供
MacBook系列指定機款滿萬折千優惠。圖／STUDIO A提供
MacBook系列指定機款滿萬折千優惠。圖／STUDIO A提供
大勢潮牌配件領券最高5折，單筆消費滿500元享1件85折，滿1000元享2件7.5折，滿1500元享3件5折。圖／STUDIO A提供
大勢潮牌配件領券最高5折，單筆消費滿500元享1件85折，滿1000元享2件7.5折，滿1500元享3件5折。圖／STUDIO A提供
雙12活動期間Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件。圖／STUDIO A提供
雙12活動期間Apple Watch、iPad系列、AirPods系列購機直贈實用配件。圖／STUDIO A提供

Watch 無線充電 雙11

延伸閱讀

少女搭機上廁所疑遭空少iPhone偷拍 慘現PTSD症狀怒告美航

選舉知識知多少？挑戰《全民問答卡牌戰》　抱走Apple Watch等大獎

iPhone印度產值 快速上升

adidas攜手Les Mills萊美盛典在蘇州 聯名商品要來了

相關新聞

找日本專家給建議評比仍墊底 立委籲台鐵改善廁所清潔

立法院交通委員會今天審查113年度總預算，立委提案提出，台鐵去年找來日本清潔專家建立廁所清潔SOP，台鐵廁所在環境部的公...

STUDIO A雙12年終盛典 官網限定買iPhone直贈3960元配件 「全支付」最高回饋1500點

迎接雙12、聖誕送禮需求，STUDIO A推出官網限定「雙12年終盛典」回饋活動，即日起至12月31日推出比雙11檔期更...

歡慶中華隊首勝！超商咖啡第2杯半價、美廉社茶葉蛋2顆16元

第30屆亞洲棒球錦標賽首戰昨晚開打，中華隊奪下首勝，超商、超市也立即推出一系列優惠，為中華隊加油，也與全民一同歡慶棒球賽...

「鹽水蜂炮 體驗震撼」 三天兩夜旅程

明年開春跟著有行旅到台南鹽水，在蜂炮會場以最尊榮且安全的方式，感受萬炮齊發的震撼，並入住緊鄰故宮南院的「長榮文苑」，深度...

500趴2023／史上最強陣容！第四屆「500趴」三天湧破13萬人次

質感青年刊物「500輯」所主辦的全台最大質感市集「500趴2023」，今年端出史上最強出攤陣容，連續3天在台北101水舞...

500趴2023／RAW國際名廚江振誠寵粉無上限 山海樓戳戳樂送大禮

「500趴2023」今天進入RAW的第二天開賣，雖然上午天空飄著細雨，但還是澆熄不了粉絲的熱情。搶到頭香的粉絲，早上9點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。