歡慶中華隊首勝！超商咖啡第2杯半價、美廉社茶葉蛋2顆16元

第30屆亞洲棒球錦標賽首戰昨晚開打，中華隊奪下首勝，超商、超市也立即推出一系列優惠，為中華隊加油，也與全民一同歡慶棒球賽事首勝。

全家便利商店即日起於會員APP「優惠趣」專區限時開放「韓式泡菜豬肉鍋」件8.8折優惠券，總計限量5萬組，每會員限領1組，領完為止，兌換期限至12月20日。賽事期間，台灣選手每拿下勝場，全家將再開放限定商品優惠搶券活動，邀請全民一同集氣應援。

OKmart歡慶中華隊首勝，12月4日限時推出莊園級美式/拿鐵使用悠遊卡第2杯半價、OKCAFE純喫茶聯名飲單杯7折優惠。OKmart專屬雲端商城OKmall推出阿薩姆茶葉「破蛋團購優惠」，即日起至12月10日期間，凡購買30顆享優惠價370元、買50顆享優惠價600元。即日起至12月13日另推出指定糖餅、飲料、火鍋料等超過百項商品第2件6折優惠。另外，購買伯朗特濃榛果風味奶茶、西雅圖極品綜合濾掛咖啡、雀巢香滑原味3合1咖啡、雀巢美祿3合1雙倍牛奶、西雅圖即品拿鐵等指定沖泡飲品享買1送1。