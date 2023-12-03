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跑跑薑餅人現身桃機 為歡樂聖誕月揭開序幕

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
耶誕節即將到來，昇恆昌免稅店為了讓旅客提前感受耶誕節氣氛，特別邀請薑餅人在桃園機場跟旅客見面。記者黃仲明／攝影
耶誕節即將到來，昇恆昌免稅店為了讓旅客提前感受耶誕節氣氛，特別邀請薑餅人在桃園機場跟旅客見面。記者黃仲明／攝影

耶誕節即將到來，世界各地都充滿濃濃耶誕氣氛，昇恆昌免稅店為營造溫馨的氛圍，提供給旅客舒適愉悅的旅遊體驗，特別邀請薑餅人在桃園機場跟旅客見面互動玩猜拳、合影留念，讓旅客提前感受耶誕節的歡樂氣氛。

昇恆昌表示，2023年聖誕節活動與「CookieRun薑餅人」遊戲合作，今天（3日）邀請主角「勇敢」現身桃園機場第一航廈的B6書店，薑餅人除了大跳招牌霹靂舞步，還與旅客們熱鬧互動玩猜拳遊戲，為昇恆昌全據點的歡樂聖誕月揭開序幕。

昇恆昌指出，除了在桃園機場打造多處聖誕拍照打卡點，後續也將於桃園機場舉辦聖誕報佳音及薑餅人系列活動；台北市區旗艦店也設置大型薑餅屋雪景村莊造景，在12月9、10日舉辦音樂嘉年華，在全台為所有旅客創造美好的節日體驗與記憶。

昇恆昌邀請「CookieRun薑餅人」主角「勇敢」現身桃園機場，為昇恆昌全據點的歡樂聖誕月揭開序幕。記者黃仲明／攝影
昇恆昌邀請「CookieRun薑餅人」主角「勇敢」現身桃園機場，為昇恆昌全據點的歡樂聖誕月揭開序幕。記者黃仲明／攝影

桃園機場 耶誕節

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