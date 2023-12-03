跑跑薑餅人現身桃機 為歡樂聖誕月揭開序幕

耶誕節即將到來，世界各地都充滿濃濃耶誕氣氛，昇恆昌免稅店為營造溫馨的氛圍，提供給旅客舒適愉悅的旅遊體驗，特別邀請薑餅人在桃園機場跟旅客見面互動玩猜拳、合影留念，讓旅客提前感受耶誕節的歡樂氣氛。

昇恆昌表示，2023年聖誕節活動與「CookieRun薑餅人」遊戲合作，今天（3日）邀請主角「勇敢」現身桃園機場第一航廈的B6書店，薑餅人除了大跳招牌霹靂舞步，還與旅客們熱鬧互動玩猜拳遊戲，為昇恆昌全據點的歡樂聖誕月揭開序幕。