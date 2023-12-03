羅慧夫兒童文學獎 童真故事歡樂演出

可愛的狗狗與巨大的深海魷魚，是羅慧夫兒童文學獎得主的奇思幻想故事主角！羅慧夫第26屆「用愛彌補 兒童文學獎」3日得獎結果出爐，金獎由北市大張永霓創作的《狗狗保護集團》繪本獲得。演員張寗感性表示，大人能從這些繪本了解小孩更真實的想法。

真實故事改編

《狗狗保護集團》是根據自己的真實故事改編，跟家人到日本出國旅行時，看到喜歡的狗狗卻無法帶回台灣，也讓她體會到不用堅持一定要養一模一樣的小狗，而是尊重每個不同的生命。

現場還將《狗狗保護集團》直接演出，由張永霓一家在台上歡樂粉墨登場，描述狗狗如果要從日本帶回台灣，即使把狗狗放在娃娃車、塞到媽媽肚子裡都帶不回去，坐船回去也會碰到深海的大鯊魚跟大魷魚。

銀獎則是由新北市五華國小的劉沛昕以《跑跑菜市場》獲得，在繪本中她提到，阿嬤是台南人，小時候都會帶她去逛菜市場，買虱目魚、鱈魚、豬肉、豬肝與粉圓等食材，回到阿嬤家都期待著阿嬤巧手做的山珍海味。

張寧擔任說故事大使

知名演員張寗今年第三度擔任說故事大使，她還參與將繪本作成動畫的配音過程，而今年的主題是「冒險」，她感謝畫這些繪本的小朋友，透過這些畫面讓大人可以更了解小孩子在想什麼。還有小孩分享自己克服恐懼吃苦瓜、經歷掉牙、跟阿公說再見的過程，勇氣可嘉獲得全場的掌聲。

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