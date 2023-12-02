免稅限定!大摩亞歷山大三世免稅版、合奏樂章系列登場

全球旅遊零售市場於疫情後快速復甦，推估2023年將大幅成長至924.4億美元，年複合成長率達到10.81%，預計2030年將達到高點的1899.8億美元。看好這塊市場，擁有「老酒銀行」之稱的大摩威士忌推出多款旅遊零售市場限定產品——「亞歷山大三世」與「合奏樂章系列」，透過過桶工藝呈現品牌一貫精湛的桶藝技術。

大摩的故事源起於1263年，麥肯錫家族的首領，勇敢地援救了被巨大雄鹿攻擊的蘇格蘭國王；而這位國王將「12叉鹿角鹿首」的皇室徽章，授予麥肯錫家族並輔以銘文「璀璨耀眼永不燃盡」的銘文以表感謝。1867年麥肯錫家族開創大摩蒸餾廠時，即將此做為永世傳承的標章；而這位與大摩精神象徵息息相關的蘇格蘭國王，就是King Alexander III 亞歷山大三世。

可想而知以此命名的「亞歷山大三世」，對大摩威士忌的非凡意義。大摩威士忌透過其豐富的藏酒與精湛的桶藝技術，以全世界唯一使用六種不同的橡木桶過桶做成「亞歷山大三世」，向其致敬。

2023年「亞歷山大三世」改版，全國旅遊通路限定版採取高雅、精致的淺米黃外盒設計，做為與一般市場上市售的「亞歷山大三世」的區隔，然而除了外觀之外，免稅限定版的「亞歷山大三世」的口味，也與一般市售有所不同。

除基本風味的三種過桶之外，更以世界最具有標誌性的三種葡萄桶進行過桶，以展現這些高品質木桶無與倫比的風味，並藉此所激發出的大摩威士忌無比潛力。稀有的蘇玳桶提供了標誌性波爾多葡萄酒更稀有、更甜美的一面； 阿瑪羅尼木桶，是著名的瓦爾波利切拉葡萄酒產區精心培育的元老，賦予其精緻的品質；最後，來自杜羅河谷的葡萄牙紅酒桶，以其獨特的精緻和品質而閃耀。

大摩威士忌的桶藝技術，也展現在全球旅遊零售市場限定的「合奏樂章系列」中。倘若「亞歷山大三世」是宏大輝煌的交響樂，那麼「合奏系列」中的「三重奏」、「四重奏」與「五重奏」，就是協奏樂章了。分別以過桶三種、四種與五種來堆疊出酒液累積出的口味豐富性，相當能夠呈現大摩威士忌的桶藝精湛與調和工藝的精巧技術。