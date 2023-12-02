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外國研究「2種食物」提高大腸癌風險 其中一種許多人天天當早餐吃

年終送禮需求助陣！新竹SOGO周年慶業績狂飆新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
快閃店「新口味食品行」蛋黃酥還沒開賣就引發話題。業者／提供
快閃店「新口味食品行」蛋黃酥還沒開賣就引發話題。業者／提供

新竹SOGO周年慶適逢年底將近尾牙、送禮需求買氣爆發，家電樓層接單不斷，購買電視、冰箱、咖啡機最為大宗；SOGO新竹店店長陳秋芬指出前今年3季改裝上千坪備戰，成效反映在周年慶，像是在4F戶外用品旗艦區的The North Face休閒外套、休閒鞋單日賣出上百件，創下開店以來新紀錄，1F彩妝香氛殿堂的LE LABO香水、DIOR香氛世家香水賣破上千瓶。

無懼於通膨議題紛擾，業者堅持不漲價還更優惠，特別規劃抗通膨精選家電15款，例如象印電子鍋、飛利浦經典刮鬍刀、虎牌熱水瓶直接賣到缺貨；家庭主婦揪團買箱購，日清菜籽油、黑豆桑原味醬油、百益橄欖油賣出近千箱；針對下班人潮推出晚安禮愛迪達雙面連帽外套售價4,290元、更有18:00後入手優惠價2,140元、MEYER平底鍋售價5,200元，優惠價999元，讓通勤族下班也能盡情購物享優惠。

隨著龍年即將來臨，結婚、生育需求攀升，許多人選購婚戒、珠寶，尤其黃金金條最熱銷，單日售出價值超過300萬，還有新婚夫妻趁著週年慶高回饋時段添寶寶服飾、嬰兒汽座、推車等，業者觀察這類消費者一併購買冰箱、洗碗機、廚餘機居家用品，強勢帶動業績。

近期因棒球賽事即將開打、明星籃球球星返台效力，掀起一股運動熱潮，機能運動服飾、跑步鞋、休閒背包買氣旺；伴隨天氣逐漸降溫，服飾商品成為搶購重點，Helly Hansen、POLAR BEAR防水防風外套受到機車族青睞，New Balance限量鞋更是銷售一空。

SOGO新竹店本次引進多家快閃店，其中「新口味食品行」蛋黃酥還沒開賣就引發話題，每顆蛋黃酥都由經驗老到的師傅以純手工製作，造就細緻酥脆的外層，裹入飽滿鹹蛋黃與綿密豆沙泥，從內而外恰到好處的甜鹹比例與層次風味，一入口就停不下來，搭配茶飲或咖啡享用，就是完美的下午茶。

新竹SOGO還祭出6,000元送600元電子抵用券、大家電滿1萬元送1,000元，回饋最高達22%，接下來還有8款來店禮、會員好友禮，想省荷包者趕快做好功課搶便宜。

冰箱、電視逢百貨周年慶高回饋好時機，新婚夫妻紛紛下手採買。業者／提供
冰箱、電視逢百貨周年慶高回饋好時機，新婚夫妻紛紛下手採買。業者／提供
The North Face休閒外套、休閒鞋單日賣出上百件，創開店以來新紀錄。業者／提供
The North Face休閒外套、休閒鞋單日賣出上百件，創開店以來新紀錄。業者／提供

新竹 SOGO 冰箱

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