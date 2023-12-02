500趴2023／興波咖啡、山小孩、GinGin Coffee隱藏菜單500趴解鎖

今年邁入第四屆、台灣最具質感度和潮流性的戶外派對「500趴」，於12/1、12/2、12/3三天在台北101水舞廣場熱鬧展開，除了有25組音樂人為歌迷帶來最享受的Live現場，除了話題台灣風格餐飲齊聚，還有Simple Kaffa興波咖啡、MKCR山小孩、GinGin Coffee Co帶來市集少不了的咖啡、限定咖啡調酒與隱藏菜單，只有在500趴才吃得到。

Simple Kaffa興波咖啡今年三度出攤500趴。圖／500輯攝影團隊提供

Simple Kaffa興波咖啡今年已是三度出攤500趴，特別帶來兩款500趴限定創意咖啡：「薑貴妃」與一款含酒精的「桑梅湯」，兩種都含只為這次配的肯亞配方豆。興波咖啡指出，12月的季節天氣較冷，「薑貴妃」以薑、桂圓、肉桂、冰糖調製成的奶咖，希望為現場民眾帶來溫暖的感覺；500趴是熱鬧的市集，也特別推出一款含酒精的「桑梅湯」，內含桑椹汁、橙香干邑、蘭姆酒、梅粉，尾韻帶來可可巧克力風味，酒味也不至於過濃。來500趴的消費者，幾乎都點平常喝不到的500趴限定創意咖啡為主，預計一天光是創意咖啡可賣出400杯。興波咖啡現場工作人員指出，出攤500趴來的客人與店家都比較熱情，客人們來買咖啡也會彼此交流、聊天分享。

2023 500趴於12/1、12/2、12/3三天在台北101水舞廣場展開，除了有25組音樂人為歌迷帶來最享受的Live現場，還有台灣風格餐飲齊聚。圖／500輯攝影團隊 Simple Kaffa興波咖啡特別帶來兩款500趴限定創意咖啡：「薑貴妃」與一款含酒精的「桑梅湯」。圖／500輯攝影團隊提供

MKCR山小孩首度出攤500趴，帶來店內隱藏menu咖啡調酒，共有三款包括冷泡桂花紅茶、琴酒、巴布亞斯新幾內亞冷萃、桂花蜜的「舒服累」；靜岡抹茶、衣索比亞冷萃、蜜漬白釉的「木由寶石」以及衣索比亞厭氧日曬、蘭姆酒、高山烏龍、無花果乾的「Coffee, tea or me？」。MKCR山小孩指出，現場看到很多熱情的歌迷，出攤店員也期待看到告五人、韋禮安的演出。在500趴出攤可直接接觸以往不常接觸的客群，年輕人、長輩都有，是很不錯的互動經驗。

MKCR山小孩首度出攤500趴。圖／500輯攝影團隊

身體隨著數首Live音樂演唱搖擺肚子也餓了，GinGin Coffee Co也為500趴特別帶來首度出現在菜單的「刈包」（泡菜豬、酸菜牛），透過餐盒可以讓民眾輕鬆帶著走。在這也可以喝到GinGin Coffee Co店內人氣招牌「醇鮮奶茶」，想來喝咖啡提神也有美式、拿鐵可選。參加音樂市集少不了快樂水，天氣轉冷，像是「熱紅酒」，以韓國燒酒混啤酒的「乳酸燒啤」也是市集民眾讓身體暖和的選擇。

GinGin Coffee Co首度出攤500趴。圖／500輯攝影團隊 GinGin Coffee Co為500趴特別帶來首度出現在菜單的「刈包」與炸薯條等鹹食。圖／500輯攝影團隊

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