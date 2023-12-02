只剩兩天！「2023高雄美容展」展場超殺優惠快搶買

全台最具指標性、年終最後一檔「2023高雄美容展」人氣超旺，開展兩天已吸引破萬人次逛展，本次展覽與高雄市旅行公會冬季國際旅展合作，可一票看兩展，全館匯聚近百大品牌聯合展出超過500攤，不僅可買到超殺低價的美妝保養品，更是假日暢遊逛展的好時機，只剩最後兩天一定要把握。

肌膚保養不只是追求美麗的基礎，更是每天日常的儀式感。「2023高雄美容展」推出多項展場限定的超殺優惠，包括明呈攤位推出DEPRO蒂柏兒卸妝/洗臉/化妝水/乳液，500ml一瓶500元，任選買4送1；OLYSE歐麗絲化妝品舒緩洗面霜30ml原價315元，展場限定優惠價150元、兩罐200元；GM熱銷精油推出展場超低優惠價，消費滿3000元再送禮盒組。