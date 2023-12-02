只剩兩天！「2023高雄美容展」展場超殺優惠快搶買
全台最具指標性、年終最後一檔「2023高雄美容展」人氣超旺，開展兩天已吸引破萬人次逛展，本次展覽與高雄市旅行公會冬季國際旅展合作，可一票看兩展，全館匯聚近百大品牌聯合展出超過500攤，不僅可買到超殺低價的美妝保養品，更是假日暢遊逛展的好時機，只剩最後兩天一定要把握。
肌膚保養不只是追求美麗的基礎，更是每天日常的儀式感。「2023高雄美容展」推出多項展場限定的超殺優惠，包括明呈攤位推出DEPRO蒂柏兒卸妝/洗臉/化妝水/乳液，500ml一瓶500元，任選買4送1；OLYSE歐麗絲化妝品舒緩洗面霜30ml原價315元，展場限定優惠價150元、兩罐200元；GM熱銷精油推出展場超低優惠價，消費滿3000元再送禮盒組。
「2023高雄美容展」網羅眾多美妝、保養、美甲品牌與商品，趁著逛展更能為自己添購打造亮麗造型的用品，為年末派對、聚會做好準備。「2023高雄美容展」於高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）展出至12月4日，時間為上午10點至下午6點，活動詳情請洽官網https://expo.udn.com/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言