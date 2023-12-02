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外國研究「2種食物」提高大腸癌風險 其中一種許多人天天當早餐吃

只剩兩天！「2023高雄美容展」展場超殺優惠快搶買

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
明呈攤位推出DEPRO蒂柏兒卸妝/洗臉/化妝水/乳液，500ml一瓶500元，任選買4送1。圖／主辦單位提供
明呈攤位推出DEPRO蒂柏兒卸妝/洗臉/化妝水/乳液，500ml一瓶500元，任選買4送1。圖／主辦單位提供

全台最具指標性、年終最後一檔「2023高雄美容展」人氣超旺，開展兩天已吸引破萬人次逛展，本次展覽與高雄市旅行公會冬季國際旅展合作，可一票看兩展，全館匯聚近百大品牌聯合展出超過500攤，不僅可買到超殺低價的美妝保養品，更是假日暢遊逛展的好時機，只剩最後兩天一定要把握。

肌膚保養不只是追求美麗的基礎，更是每天日常的儀式感。「2023高雄美容展」推出多項展場限定的超殺優惠，包括明呈攤位推出DEPRO蒂柏兒卸妝/洗臉/化妝水/乳液，500ml一瓶500元，任選買4送1；OLYSE歐麗絲化妝品舒緩洗面霜30ml原價315元，展場限定優惠價150元、兩罐200元；GM熱銷精油推出展場超低優惠價，消費滿3000元再送禮盒組。

「2023高雄美容展」網羅眾多美妝、保養、美甲品牌與商品，趁著逛展更能為自己添購打造亮麗造型的用品，為年末派對、聚會做好準備。「2023高雄美容展」於高雄展覽館（高雄市前鎮區成功二路39號）展出至12月4日，時間為上午10點至下午6點，活動詳情請洽官網https://expo.udn.com/。

GM熱銷精油推出高雄美容展展場超低優惠價，消費滿3000元再送禮盒組。圖／主辦單位提供
GM熱銷精油推出高雄美容展展場超低優惠價，消費滿3000元再送禮盒組。圖／主辦單位提供
OLYSE歐麗絲化妝品舒緩洗面霜30ml原價315元，展場限定優惠價150元、兩罐200元。圖／主辦單位提供
OLYSE歐麗絲化妝品舒緩洗面霜30ml原價315元，展場限定優惠價150元、兩罐200元。圖／主辦單位提供

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