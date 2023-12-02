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影／16歲兩岸忘年戀中市聯合婚禮圓夢 鼓鼓獻唱88對新人嗨翻

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影

幸福洋溢！台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，其中62歲新郎林進輝與陸籍46歲新娘鄭秦利相識28年，兩岸遠距離戀愛，林說互相扶持、包容是相愛不變守則。藝人「鼓鼓」近距離開唱，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。

台中市長盧秀燕出席活動並擔任主婚人，以結婚30年前輩身分給建議，婚後情侶的甜蜜感會少一點、親情會多一點，若遇到低潮，無論貧困或健康亮了紅燈，不要忘記此時最相愛的時刻，夫妻一起克服難關，牽手走下去。

88對新人中，新郎林進輝與新娘鄭秦利年齡相距16歲，這段忘年戀曲跨越兩岸，鄭秦利說，28年前先生到廣州出差，她從西安老家赴廣州工作與他相遇，彷彿一切注定，兩人遠距戀愛至今，先生更曾長居西安10多年，讓她相當感動。

「兩人一起這麼多年，我想給她重要的儀式感！」林進輝說，2人在一起很自在，感情長久是靠彼此尊重、扶持與包容，今年妻子到台灣生活，他想給她一個儀式感，因而決定報名聯合婚禮，見證愛情。

另一對愛情長跑13年的新郎陳俐榮、新娘林家瑜，從高中相戀至今，問到相愛秘訣，陳俐榮笑說，「聽老婆的話就對了！」林家瑜說，她與先生低調、踏實，想說在一起多年，「磨合差不多了」，決定攜手邁向人生下個階段。

林家瑜更分享，友人曾參加過市府聯合婚禮，深受好評，鼓勵他們今年報名參加，實際參與後，她肯定市府規劃活動流程順暢、活動與獎項豐富，「換我推薦要結婚的朋友，明年報名參加」。

歌手「鼓鼓」擔任婚禮幸福大使，在88對新人身旁大唱「他一定喜歡你」，新郎、新娘現場合唱、跳舞，新人要求握手、拍照，鼓鼓全部滿足，宛如個人小型演唱會，新人尖叫聲不斷，讓幸福洋溢的粉紅泡泡注入熱鬧活力。

民政局長吳世瑋說，今年贈送每對新人精美家電、手工精緻喜餅禮盒等幸福禮物，還有象徵早生貴子的助孕小金鏟，更加碼精品及蜜月好禮摸彩活動，包括幸福鑽戒、閃耀結婚金飾及承億文旅五館雙人聯合住宿券等驚喜大獎。

台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
新郎林進輝與新娘鄭秦利年齡相距16歲，這段忘年戀曲跨越兩岸，令人動容。記者林佩均／攝影
新郎林進輝與新娘鄭秦利年齡相距16歲，這段忘年戀曲跨越兩岸，令人動容。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
愛情長跑13年的新郎陳俐榮、新娘林家瑜，從高中相戀至今，問到相愛秘訣，陳俐榮笑說，「聽老婆的話就對了！」記者林佩均／攝影
愛情長跑13年的新郎陳俐榮、新娘林家瑜，從高中相戀至今，問到相愛秘訣，陳俐榮笑說，「聽老婆的話就對了！」記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
台中市市民暨公教人員聯合婚禮今在豐原葫蘆墩公園舉行，88對新人精心裝扮，台中市長盧秀燕擔任主婚人，見證愛情。記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影
藝人鼓鼓現場獻唱「他一定喜歡你」，88對新人拍照、握手來者不拒，宛如個人小型演唱會，氣氛嗨到最高點。記者林佩均／攝影

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