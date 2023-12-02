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500趴2023／晶華、君悅兩大星亮點！湯咖哩、九宮格搶手

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北君悅超熱銷的九宮格與牛排甜點。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅超熱銷的九宮格與牛排甜點。圖／500輯攝影團隊提供

第4屆「500趴」端出史上最強出攤陣容，其中包括兩家星飯店，各自端出新亮點。台北晶華今年與北海道名店「奧芝商店」共同推出限定套餐；台北君悅酒店去年500趴供不應求的「寶食九宮格」，也以2.0版升級再現。

台北晶華酒店今年以蝦味湯咖哩風靡日本的「奧芝商店」共同推出限定套餐，使用2000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭，佐以美牛、鮮鮭兩款主菜，在冷冷的天候裡特別暖胃。業者表示，美牛漢堡是本日銷售冠軍，今年以家庭客居多，大人多半會點美牛漢堡，小孩則喜歡北歐挪威鮮鮭，「除了美味，份量足應該也是一大誘因。」

晶華酒店端出湯咖哩。圖／500輯攝影團隊提供
晶華酒店端出湯咖哩。圖／500輯攝影團隊提供

台北晶華酒店在現場也售有四款常溫禮盒，任選兩盒售價500元，最多可省100元。

台北晶華酒店組隊出攤。圖／500輯攝影團隊提供
台北晶華酒店組隊出攤。圖／500輯攝影團隊提供

台北君悅酒店再度展現創新活力，「寶食九宮格」仍是銷售冠軍，上午兩小時30盒完售，酒店緊急趕工陸續送貨。另首度出攤銷售超擬真甜點「紅絲絨牛排甜點盒」，以及2023台北國際牛肉麵節獲獎肯定的「紅燒牛腱涼麵」。執行總廚陳萬欽更是全天候坐鎮，現場料理。

台北君悅有備而來，品項創意豐富。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅有備而來，品項創意豐富。圖／500輯攝影團隊提供
現場也售有常溫禮盒。圖／500輯攝影團隊提供
現場也售有常溫禮盒。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅總廚陳萬欽今年為500趴特別研發的「野花蜂蜜蔓越莓佐草莓冰淇淋麵包」。圖／500輯攝影團隊提供
台北君悅總廚陳萬欽今年為500趴特別研發的「野花蜂蜜蔓越莓佐草莓冰淇淋麵包」。圖／500輯攝影團隊提供

總廚陳萬欽今年也為500趴特別研發「野花蜂蜜蔓越莓佐草莓冰淇淋麵包」，以自製野花蜜加上草莓冰淇淋，裹入布里歐麵包，香甜可口又飽足。總經理陳隆慶今早更親至現場為員工加油打氣。現場同步限量優惠銷售牛肉常溫麵禮盒。

台北君悅為500趴特製美味外，高階主管也全程坐鎮或到場致意。圖為行政總主廚陳萬欽（左起）、總經理陳隆慶、執行副總主廚洪飛立。圖/台北君悅提供
台北君悅為500趴特製美味外，高階主管也全程坐鎮或到場致意。圖為行政總主廚陳萬欽（左起）、總經理陳隆慶、執行副總主廚洪飛立。圖/台北君悅提供

台北君悅表示，相較往年，今年外國客更多，對於蜂蜜麵包與牛排甜點特別偏愛，日本客則喜歡牛肉麵。也有一位七十多歲的長者前來「感受一下開趴的趣味」，順道採買約兩千多元的食物與禮盒。

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒店 甜點 美牛

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