500趴2023／山海樓星級主廚坐鎮 邀粉絲擲骰子、送大獎
「500趴2023」的最大亮點之一，正是蟬聯多次《米其林指南》一星與綠星肯定的「山海樓」，首度來到「500趴」現場。今年不但將彈珠台原汁原味搬到現場，更由行政主廚蔡瑞郎親自坐鎮，迎接粉絲到來。
今年「山海樓」除了帶來特製的「大腸包小腸」、杏仁茶以及限定版「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」外，粉絲於12月2日下午3點至5點、以及12月3日下午2點至4點期間，還能憑山海樓攤位的消費發票，獲得與行政主廚蔡瑞郎擲骰子比大小的機會；獲勝即可參加戳戳樂乙次，有機會獲得最大獎——價值8880元的「山海樓經典珍寶盒」。
「山海樓」這次帶來特製的「大腸包小腸」，選用「Green & Safe」自行研發的古早味花生糯米腸，搭配台灣原生種正黑豬所製成的香腸及金旺萊甜辣醬提味，是台灣街頭小吃的精緻升級版。現場同時供應選用南杏及花生磨製熬煮而成的「杏仁茶」，更有山海樓與台風造酒合作釀製、獨家限定的「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」。
行政主廚蔡瑞郎表示，很高興來到現場跟粉絲互動，「來感受一下熱鬧的氣氛。」上午11點一開賣，便有粉絲前來追星，抱回「大腸包小腸」與「杏仁茶」；預計下午將有更多粉絲湧入，請務必把握與行政主廚蔡瑞郎互動的機會，把最大獎抱回家。
#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023
【500趴2023】
日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）
活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00
地點｜台北101水舞廣場
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜Uber Eats、Uber
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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