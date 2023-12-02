500趴2023／Honda CIVIC e:HEV現身500趴 翻轉駕馭日常
為讓更多年輕世代了解Honda引以為傲的All-New CIVIC e:HEV「次世代電油車」技術，Honda Taiwan本次特別與潮流戶外派對「500趴」合作，今明兩天在台北101水舞廣場展出All-New CIVIC e:HEV。
近日陰雨綿綿的台北，今天雨勢暫歇，正是適合品嘗美食、享受音樂及逛市集的氣候，現場一早就聚集眾多質感青年熱情參與，人氣攤位包括四度出攤的RAW帶來500趴限定餐點「青森海鮮丼飯」及「咖哩味噌拉麵」；首次參與500趴的飛花落院則帶來活動限定餐點「淺草脆麵明蝦堡」及「鹹豬肉茶泡飯」，排隊人潮絡繹不絕。
而作為「500趴」活動唯一展出的四輪品牌，Honda自成立以來就是全球消費者心目中的指標性車廠，秉持「以人為本」的精神及顛覆未來的造車思維，創造出前所未有的駕馭樂趣。
今年500趴Honda展出All-New CIVIC e:HEV，以享譽車壇的e:HEV「次世代電油車」技術，打造以電為主、以油為輔的電驅雙動能形式，結合最新研發2.0L直噴引擎，在追求馳騁駕馭與燃油效率中取得完美平衡，並以日製歐規頂配性能車之姿，挾帶最高安全規格的Honda SENSING與11具SRS輔助氣囊，更顯科技質感。
All-New CIVIC e:HEV的跑格化線條、歐規風格設計及日製細膩質感內裝，吸引不少民眾駐足賞車，成為活動現場一大亮點。
Honda Taiwan號召廣大的Honda車迷朋友，即日起至12/3至Honda攤位打卡並與All-New CIVIC eHEV合照，將照片上傳個人FB或IG公開分享貼文，並留下聯繫資訊，即可獲得Honda限量好禮或限量餐點（數量有限，送完為止）。
另外，為讓喜愛Honda的網友一同共襄盛舉，Honda Taiwan FB官方粉絲團加碼舉辦線上留言抽All-New CIVIC eHEV限量襯衫活動。
#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023
「2023 500趴」
地點：台北101水舞廣場
日期：2023/12/1(五)~12/3(日)
12/1 (五) 17:00 - 22:00
12/2 (六) 11:00 - 21:00
12/3 (日) 11:00 - 18:00
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