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500趴2023／RAW帶來青森風味「海鮮與拉麵一次滿足」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」外加一顆青森直送蘋果，套餐組合500元。圖／500輯攝影團隊提供
「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」外加一顆青森直送蘋果，套餐組合500元。圖／500輯攝影團隊提供

「你們很開心，我很害怕，從11月就開始焦慮了」，國際名廚江振誠半開玩笑地說。今年500趴，江振誠領軍的RAW團隊帶來「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」組合，外加一顆青森直送的紅蘋果，「創意發想來自RAW的青森週，今年開賣13分鐘座位就售罄，我希望開放更多機會給想要嘗鮮的朋友。」

今年是RAW第四度出攤「500趴」，仍是排隊最熱烈的展區，上午8:30就來搶排的何先生，去年也拔頭籌，他說，「RAW太難排，去年一吃難忘，今年邀了同樣學餐飲的學長一起來排。」也有不少超級粉絲「年年都來」。

上週剛從青森返台的江振誠說，青森的食物與其他各地都不相同，例如英式吐司，又或是拉麵，不是單一的醬油、豚骨或是味噌，而是融在一起。除了獨特的湯頭與拉麵，江振誠還加上玉米、海帶、半熟蛋、豆芽菜、叉燒肉、筍片、蔥花，最後放上一塊奶油，江振誠指出，「在青森當地的吃法，一定會放上奶油。」他也特別推薦最上面的「大塊厚片叉燒」，這是選自厚豬腿與里肌肉，經過烤、滷再切片，誠意滿滿。

餐盒的另一區則是有著多種海鮮的「青森海鮮丼飯」，滿滿的鮪魚、紅甘、胭脂蝦、干貝、章魚、鮭魚卵，還吃得到米果與紅藜麥醋飯的不同口感，加入山葵、紫蘇葉與紫蘇花，味鮮形美。

國際名廚江振誠今年為500趴帶來青森風味料理。圖／500輯攝影團隊提供
國際名廚江振誠今年為500趴帶來青森風味料理。圖／500輯攝影團隊提供

連續四年力挺「500趴」，江振誠笑說，「真的是不離不棄，每個餐期直到最後我都在。」他也發現，幾年活動下來，RAW的客人會在500趴出現，或來過500趴的客人某一天也走進RAW，「產生一種新的連結」。

「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」外加一顆青森直送蘋果，套餐組合500元，活動今明兩天限量2000套，每個餐期500套，出餐時間分別為上午11:30、下午4:00。

RAW團隊四度參與「500趴」。圖／500輯攝影團隊提供
RAW團隊四度參與「500趴」。圖／500輯攝影團隊提供
「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」外加一顆青森直送蘋果，套餐組合500元。圖／500輯攝影團隊提供
「青森海鮮丼飯＋咖哩味噌拉麵」外加一顆青森直送蘋果，套餐組合500元。圖／500輯攝影團隊提供

#500趴 #翻轉日常質感共創 #500趴2023

【500趴2023】

日期｜2023/12/1（五）～2023/12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

地點｜台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan 、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

青森 江振誠 海鮮

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