冬季來趟阿里山 體驗9條聞著咖啡香去深度旅遊路線

農業部農水署南投分署、阿里山管理處及嘉縣文觀局攜手，即日起推出「2023聞著咖啡香去旅行」，以咖啡職人帶路為主題，將咖啡體驗結合嘉義阿里山生態、產業特色及人文風貌，推出9條咖啡聞香路線，並與格上租車搭配自駕出遊方案，詳請上阿里山Easygo、農村小童或農村四季‧生命之歌官網。

農村水保署南投分署長傅桂霖表示，近年以咖啡主題輔導在地青年、產業及旅遊，今年更以「聞著咖啡香去旅行」為主題，透過咖啡莊園改造計畫、特色店家打造等，將咖啡文化融入體驗旅遊、餐飲及生活中。

傅桂霖說，遊程搭配親手烘製、手沖等體驗DIY，讓台灣精品咖啡旅遊可深入人心，尤其是今年台北國際旅展首發推5間台灣精品咖啡莊園行程一上架皆搶購一空，大獲好評。

阿里山管理處長洪維新表示，2019年起推動觀光圈政策後，每年透過不同主題打造三大觀光圈亮點，帶動區域觀光發展，今年除推廣低碳永續旅遊外，還有創意料理品牌形塑及跨域深度遊程，朝國際化及低碳永續化發展。

南投分署指出，2023聞著咖啡香去旅行推出自駕遊套裝，已上架阿里山Easygo，新玩法規畫9條咖啡特色旅遊路線，包含悠閒慢活路線、鄒族文化路線及達人帶路私房路線等，並與格上租車搭配，搭乘高鐵或火車到嘉義取車自駕，在阿里山Easygo可購票，更多詳情請上農村小童或農村四季‧生命之歌網站。