500趴2023／gubami Social首度出攤攜手「週末炸雞俱樂部」、采采食茶端出「蔥燒海參飯」

第四屆「500趴2023」首日即端出超強陣容，由亞洲最佳女主廚陳嵐舒所領軍的「gubami Social」獨家跨界攜手「週末炸雞俱樂部」，為粉絲獻上「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」，組合成「必Buy嚐鮮盒」與加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。

「500怪怪雞」結合「週末炸雞俱樂部」的特製炸雞，以及酥脆炸雞皮、二荊條辣椒及新鮮的大紅袍花椒，再搭配上陳嵐舒融合酸、甜、麻、辣、鮮、鹹、香7種味覺體驗的獨門醬汁「四川怪味醬」，利用「麻」與「辣」的多層次疊加，帶出味覺新境界。

「松露臭豆腐蝦多士」則是「gubami Social」的人氣菜色，也是連續2年蟬聯「500盤」榜單的獲獎菜品。這道菜融合了台灣小吃臭豆腐與港式茶餐廳蝦多士（蝦吐司）的經典元素，將安心臭豆腐以自製松露辣醬滷製以增添香氣，再抹上新鮮手打蝦膠後酥炸至金黃色澤，吃的時候綴上西式料理中常見的酸黃瓜絲、再擠上一點檸檬汁，一口咬下，厚實飽滿、酥脆鮮美，讓人驚喜連連。

加大份量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」，令人垂涎三尺。圖／500輯攝影團隊提供

由「采采食茶」延伸出的法式Fine Dining餐廳「CHA CHA THÉ CUISINE」，也首次出攤，將餐廳招牌菜之一「蔥燒海參飯」，帶到500趴。這道菜以經典小吃「滷肉飯」為發想，以海參代替滷肉飯裡豬肉呈現的膠質感，搭配大量高湯、青蔥和台南的醬油慢燉，呈現海參與蔥燒的濃郁香氣，搭配東方美人茶，成為現場人氣組合之一。

「CHA CHA THÉ CUISINE」帶來餐廳招牌菜之一的「蔥燒海參飯」（前排）搭配東方美人茶（後排右），以及「柑橘龍蝦可朗芙」。圖／500輯攝影團隊提供

除了「蔥燒海參飯」，還有以龍蝦麵為發想概念的「柑橘龍蝦可朗芙」，抽取龍蝦麵當中的風味元素，重新組合成可單手握取、適合在市集中享用的可朗芙樣貌。

此外還有「咖啡巧克力帕菲」與「百香果金萱茶帕菲」兩款甜點，只有在「500趴」才吃得到。前者結合巧克力、咖啡及蜜香紅茶，後者是百香果和金萱茶的組合，讓法式Fine Dining餐廳中的盤式甜點，也有機會走到戶外，以別開生面的方式呈現。

●更多資訊請上：「500趴 2023」官網、500輯 官方FB查詢

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500趴 2023 活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

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