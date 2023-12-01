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有喵就給讚！喵嗚SHOW聖誕就在秀泰生活 貓奴們千萬別錯過

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
秀泰首度攜手知名插畫家「喵嗚公園」，打造全台唯一巨型貓跳台聖誕樹。圖／秀泰生活提供
秀泰首度攜手知名插畫家「喵嗚公園」，打造全台唯一巨型貓跳台聖誕樹。圖／秀泰生活提供

過完熱鬧有趣的萬聖節後，接下來就是一年當中最令人期待的聖誕節了，不管是街道、市集還是各大百貨商城，都開始陸續掛上華麗浪漫的聖誕燈飾，而最能抓住消費者眼球的大型聖誕樹當然也是不可或缺的節慶元素之一，今年秀泰生活全館除了有應景的聖誕裝飾外，更吸睛的就是與知名萌貓插畫家「喵嗚公園」攜手合作，打造全台唯一「巨型貓跳台聖誕樹」，結合貓奴居家必備的貓跳台及圓潤可愛的聖誕樹，還有多隻Q萌可愛的貓貓角色在裏頭玩耍，絕對是全台最具特色的聖誕好拍景點。

要來秀泰看喵嗎？ 獨家「喵嗚公園」秀泰限定萌貓系商品等你帶回家

今年聖誕節要來秀泰看喵的理由，除了巨型貓跳台聖誕樹，可以看到喵嗚公園經典貓貓角色「肚肚、阿肥、媽媽」等角色外，還有3款秀泰生活專為貓奴們打造的商品等你來收藏，有罐罐還原度100%的「喵罐頭小物包」、質感生活必備的「擼喵踏踏墊」、購物血拼超實用的「遛喵購物車」，即日起至2024/1/1到全台秀泰生活，消費滿額即可免費兌換，不必集點，就可以直接帶回家陪主子一起玩！另外為了向主子示好，秀泰生活也在臉書舉辦活動讓你大方曬萌寵寶貝！於即日起至12月17日於秀泰生活各店臉書指定貼文上傳你的寶貝萌寵照，獲得最多讚數的前五名即可得到由「吹毛求吃 TRY MORE」提供的貓狗美食，替你的主子也準備好聖誕大餐。

秀泰會員獨享！狂撒40家品牌優惠券，電影免費看，陪你吃喝玩樂迎接2024年！

秀泰生活年末感恩回饋，針對APP會員推出「驚喜倒數月曆」優惠活動，獨享優惠活動，集結館內超過40家以上品牌櫃位，攜手同慶紛紛祭出好康優惠，精選各大品牌多樣質感好物、美食與優惠折扣，像是秀泰生活100元電子抵用券、開飯川食堂100元抵用券、童鍋肉品/海鮮兌換券、湯姆熊歡樂世界200元代幣兌換券、CACO哈利波特聯名包款兌換券、THE NORTH FACE品牌餐具組兌換券、翔仔居家300元抵用券、生活工場100元抵用券、POP MART泡泡瑪特指定款公仔+60元抵用券，還有電影免費兌換券等，於2023/12/1至2024/1/1止，每週一、三、五的中午12點於秀泰生活APP開放限量兌領，12/30、12/31再加碼，天天都有驚喜優惠好康等你來搶！此外，秀泰會員APP扣10點還可再抽「法國皇家寵物食品組合」。活動期間，下載秀泰生活百貨APP，首次申辦註冊秀泰會員並來店消費(不限金額)，即贈 100點秀泰點數，更加碼12月每週一，會員單筆積點消費滿100元(含以上)，即享點數2倍贈無上限，無論是要挑選聖誕交換禮物還是年末聖誕聚餐，來秀泰一次搞定，快到全台秀泰生活慶祝聖誕節吧！

秀泰生活據點

樹林店

地址：新北市樹林區樹新路40－6號
電話：02-2686-8769

台中站前店

地址：台中市東區南京路76號&66號
電話：04-2211-7988

台中文心店

地址：台中市南屯區文心南路289號
電話：04-2473-5989

嘉義店

地址：嘉義市西區文化路299號
電話：05-2277-177

秀泰生活官方網站：https://www.showtimego.com.tw/

秀泰首度攜手知名插畫家「喵嗚公園」，打造全台唯一巨型貓跳台聖誕樹。圖／秀泰生活提供
秀泰首度攜手知名插畫家「喵嗚公園」，打造全台唯一巨型貓跳台聖誕樹。圖／秀泰生活提供
要來秀泰看喵嗎？ 獨家「喵嗚公園」秀泰限定萌貓系商品等你帶回家！圖／秀泰生活提供
要來秀泰看喵嗎？ 獨家「喵嗚公園」秀泰限定萌貓系商品等你帶回家！圖／秀泰生活提供
無論是要挑選聖誕交換禮物，還是年末聖誕聚餐，來秀泰一次搞定，快到全台秀泰生活慶祝聖誕節吧！圖／秀泰生活提供
無論是要挑選聖誕交換禮物，還是年末聖誕聚餐，來秀泰一次搞定，快到全台秀泰生活慶祝聖誕節吧！圖／秀泰生活提供

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