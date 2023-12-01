有喵就給讚！喵嗚SHOW聖誕就在秀泰生活 貓奴們千萬別錯過

過完熱鬧有趣的萬聖節後，接下來就是一年當中最令人期待的聖誕節了，不管是街道、市集還是各大百貨商城，都開始陸續掛上華麗浪漫的聖誕燈飾，而最能抓住消費者眼球的大型聖誕樹當然也是不可或缺的節慶元素之一，今年秀泰生活全館除了有應景的聖誕裝飾外，更吸睛的就是與知名萌貓插畫家「喵嗚公園」攜手合作，打造全台唯一「巨型貓跳台聖誕樹」，結合貓奴居家必備的貓跳台及圓潤可愛的聖誕樹，還有多隻Q萌可愛的貓貓角色在裏頭玩耍，絕對是全台最具特色的聖誕好拍景點。

要來秀泰看喵嗎？ 獨家「喵嗚公園」秀泰限定萌貓系商品等你帶回家

今年聖誕節要來秀泰看喵的理由，除了巨型貓跳台聖誕樹，可以看到喵嗚公園經典貓貓角色「肚肚、阿肥、媽媽」等角色外，還有3款秀泰生活專為貓奴們打造的商品等你來收藏，有罐罐還原度100%的「喵罐頭小物包」、質感生活必備的「擼喵踏踏墊」、購物血拼超實用的「遛喵購物車」，即日起至2024/1/1到全台秀泰生活，消費滿額即可免費兌換，不必集點，就可以直接帶回家陪主子一起玩！另外為了向主子示好，秀泰生活也在臉書舉辦活動讓你大方曬萌寵寶貝！於即日起至12月17日於秀泰生活各店臉書指定貼文上傳你的寶貝萌寵照，獲得最多讚數的前五名即可得到由「吹毛求吃 TRY MORE」提供的貓狗美食，替你的主子也準備好聖誕大餐。

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