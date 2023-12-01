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連續4年參與「500趴」！7-ELEVEN打造超Chill永續派對

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，12月2日至12月3日於台北101水舞廣場登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，12月2日至12月3日於台北101水舞廣場登場。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，在12月2日至12月3日於台北101水舞廣場登場，除了持續倡議「地球永續、你我日常」核心概念外，更結合時下流行趨勢首創「在地永續賞」限定活動，指定金額愛心捐款即可開抽在地永續商品，現場更不定時舉辦試吃試玩活動，還有超萌人氣大明星OPEN將現身與民眾同樂。

7-ELEVEN響應「500趴」永續戶外潮流派對不缺席，今年永續派對主題攤位以溫暖木紋色系延伸，主牆面除了有跑馬燈強調7-ELEVEN「地球永續、你我日常」永續理念外，同時更展示7-ELEVEN攜手與統一超商好鄰居文教基金會所輔導的「青年深根團隊」在限定門市販售的禾乃川國產豆製所、洄遊吧、三小市集、ReWood木酢達人、馬祖Z.O小柒咖啡、金門金拌麵等6家青年團隊在地優質商品，同步結合「OPEN!行動購物車」進駐於現場販售青年團隊優質選品，統一超商好鄰居文教基金會至今已經陪伴18組青年團體、推出上百項社企商品，影響逾23萬人次，讓青年在返鄉創業的路上繼續發光。

好吃又好玩的攤位就在7-ELEVEN永續派對，今年首創「在地永續賞」活動，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「老老照顧有你真好」公益募款計畫，活動期間只要愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會（以此類推），撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，限量100張、張張有獎，最大獎「永續NO.1好鄰居」更有機會一口氣獲得6家團隊經典商品，募款所得將支持天主教中華聖母基金會提供長輩更完善的社區照顧、支持性服務等，解決老老照顧家庭困境。

此外，12月2、3日「500趴」活動期間拍下「7-ELEVEN永續派對」照片或影片，公開上傳IG或FB，TAG 7elevenloves或 #地球永續你我日常，加碼再抽200元7-ELEVEN商品卡（共20名）；周末兩天下午每日2點、4點超人氣大明星OPEN將也將現身活動現場與大家同樂。

7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會所輔導的「青年深根團隊」進駐「500趴2023」，現場展示在地優質商品，同步結合「OPEN!行動購物車」進駐現場販售優質選品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會所輔導的「青年深根團隊」進駐「500趴2023」，現場展示在地優質商品，同步結合「OPEN!行動購物車」進駐現場販售優質選品。圖／7-ELEVEN提供
12月2日至12月3日7-ELEVEN於「500趴2023」打造「在地永續賞」，現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會（以此類推），撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，限量100張、張張有獎。圖／7-ELEVEN提供
12月2日至12月3日7-ELEVEN於「500趴2023」打造「在地永續賞」，現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會（以此類推），撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，限量100張、張張有獎。圖／7-ELEVEN提供
12月2日至12月3日7-ELEVEN於「500趴2023」打造「在地永續賞」，現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會（以此類推），撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，限量100張、張張有獎，最大獎「永續NO.1好鄰居」更有機會一口氣獲得6家團隊經典商品。圖／7-ELEVEN提供
12月2日至12月3日7-ELEVEN於「500趴2023」打造「在地永續賞」，現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會（以此類推），撕開即可獲得青年團隊精心挑選好禮組合包，限量100張、張張有獎，最大獎「永續NO.1好鄰居」更有機會一口氣獲得6家團隊經典商品。圖／7-ELEVEN提供
12月2、3日於「500趴2023」活動現場拍下「7-ELEVEN永續派對」照片或影片，公開上傳IG或FB完成指定任務再加碼抽200元7-ELEVEN商品卡（共20名）。圖／7-ELEVEN提供
12月2、3日於「500趴2023」活動現場拍下「7-ELEVEN永續派對」照片或影片，公開上傳IG或FB完成指定任務再加碼抽200元7-ELEVEN商品卡（共20名）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首創「在地永續賞」活動，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「老老照顧有你真好」公益募款計畫，12月2日至12月3日現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會，限量100份。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年首創「在地永續賞」活動，結合7-ELEVEN把愛找回來公益募款第4季主題「老老照顧有你真好」公益募款計畫，12月2日至12月3日現場愛心捐款200元，即可獲得一次抽獎機會，限量100份。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，12月2日至12月3日於台北101水舞廣場登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，12月2日至12月3日於台北101水舞廣場登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN結合時下流行趨勢首創「在地永續賞」限定活動，指定金額愛心捐款即可開抽限量在地永續商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN結合時下流行趨勢首創「在地永續賞」限定活動，指定金額愛心捐款即可開抽限量在地永續商品。圖／7-ELEVEN提供

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