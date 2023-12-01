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全家便利商店三度攜手「畬室」！「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」重磅回歸　還有「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸，還可搭配Fami!ce全家霜淇淋嗨嗨蘇打風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸，還可搭配Fami!ce全家霜淇淋嗨嗨蘇打風味。圖／全家便利商店提供

巧克力控注意，全家便利商店巧克力夢幻逸品經典再現！今年冬日，「全家」再度攜手獲多項國際大獎的精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」，集結4大品牌Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司推出4款聯名美食，人氣爆品「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」將於12月5日重磅再現，「全家」APP隨買跨店取更推出12月5日至12月7日限時3天Fami!ce全家霜淇淋5支188元快閃優惠；去年熱銷好評的「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」暖心回歸；夾心土司推出全新口味「法式海鹽焦糖巧克力夾心土司」，同時今年更首度結合minimore推出「雙重巧克力餅乾三明治」，即日起至12月12日畬室醇香巧克力飲享會員優惠價79元，或搭購聯名款夾心土司與餅乾三明治享半價優惠。

全家便利商店自2021年起攜手獲多項國際大獎的精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」，推出多款人氣夯品，今年11月畬室主廚再獲選《Tatler》2023亞洲最具影響力人士，推動巧克力風潮的實力可見一斑。去年濃郁系「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」更在聖誕節創下單日銷售超過40萬支，一周內全台完售的佳績，Let’s Café畬室醇香巧克力飲限量10萬杯亦全數完銷，更讓不少粉絲敲碗回歸。

今年「全家」與「YU CHOCOLATIER畬室」強強聯手再出擊，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」重磅回歸，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系輕奢質感；不僅如此，還可搭配Fami!ce全家霜淇淋嗨嗨蘇打風味，輕新酸甜的蘇打汽水與濃黑巧克力結合，彷彿薄荷巧克力的清新活力口感，更是今年冬日限定的美味體驗。「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」將於12月5日開賣，售價49元，「全家」APP隨買跨店取12月5日至12月7日限時3天推出Fami!ce全家霜淇淋5支188元快閃優惠。

「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」也再次回歸，售價85元，12月12日前可享會員優惠價79元。此外，更首度結合「全家」minimore甜點夯品推出「雙重巧克力餅乾三明治」，內餡奶霜使用法芙娜可可粉製成，餅乾夾心的濃郁生巧克力餡打造多層次的味覺與視覺享受，售價48元。

近年精品巧克力風潮崛起，瞄準黑金商機，「全家」嚴選法國知名巧克力品牌「米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL」、「法芙娜VALRHONA」與比利時「貝可拉BELCOLADE」世界3大頂級巧克力，即日起端出9款濃郁系巧克力烘焙點心，無論是經典的千層蛋糕、波士頓派或熔岩蛋糕，或是創新獨具風味的豆豆麵包、雷阿胖，每款都值得細細品嘗。

「全家」minimore甜點首推「巧克力波士頓派」，以法式頂級法芙娜可可粉增添蛋糕體香氣，內餡更以巧克力豆增添口感，絕對是巧克力控的首選；「巧克力泡芙」結合法芙娜可可粉與可可巴芮70%巧克力打造醇厚巧克力卡士達內餡，是冬日專屬的輕奢享受；「莓果可可滿餡麵包」以比利時貝可拉可可粉製成醇厚可可奶霜，搭配小藍莓、蔓越莓等製成的綜合莓果醬，酸甜美味彷彿戀愛般的滋味；「焦糖花生朱古力鬆餅」嚴選比利時貝可拉巧克力入料，搭配焦糖花生醬與苦甜巧克力醬，甜蜜風味爆擊味蕾。消費者可搭配Let’s Café中杯以上咖啡品項，搭配指定甜點即可享有半價優惠。

全家便利商店嚴選法國知名巧克力品牌「米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL」、「法芙娜VALRHONA」與比利時「貝可拉BELCOLADE」世界3大頂級巧克力，即日起端出9款濃郁系巧克力烘焙點心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店嚴選法國知名巧克力品牌「米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL」、「法芙娜VALRHONA」與比利時「貝可拉BELCOLADE」世界3大頂級巧克力，即日起端出9款濃郁系巧克力烘焙點心。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年第三度與精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」合作，去年限量10萬杯全數完銷的「Let’s Café醇香巧克力飲」強勢回歸，以法國頂級可可粉製成，售價85元，12月12日前可享會員優惠價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店今年第三度與精品巧克力品牌「YU CHOCOLATIER畬室」合作，去年限量10萬杯全數完銷的「Let’s Café醇香巧克力飲」強勢回歸，以法國頂級可可粉製成，售價85元，12月12日前可享會員優惠價79元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，集結Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食；更嚴選三大世界頂級巧克力，推出9款精品巧克力烘焙新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，集結Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食；更嚴選三大世界頂級巧克力，推出9款精品巧克力烘焙新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，集結Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食；更嚴選三大世界頂級巧克力，推出9款精品巧克力烘焙新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店三度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，集結Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食；更嚴選三大世界頂級巧克力，推出9款精品巧克力烘焙新品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出多款精品巧克力烘焙新品，包含使用法國米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL巧克力的千層蛋糕與巧克力熔岩蛋糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出多款精品巧克力烘焙新品，包含使用法國米歇爾．柯茲MICHEL CLUIZEL巧克力的千層蛋糕與巧克力熔岩蛋糕。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室強強聯手再出擊」，「Fami!ce濃黑巧克力霜淇淋」12月5日重磅回歸。圖／全家便利商店提供
全家便利商店去年熱銷好評的「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」暖心回歸；今年更首度結合minimore推出「雙重巧克力餅乾三明治」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店去年熱銷好評的「Let’s Café畬室醇香巧克力飲」暖心回歸；今年更首度結合minimore推出「雙重巧克力餅乾三明治」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店精品巧克力饗宴以頂級法式巧克力品牌法芙娜VALRHONA為原料的巧克力泡芙、巧克雷阿胖、巧克力波士頓派，打造細緻綿密、入口即化的絕妙風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店精品巧克力饗宴以頂級法式巧克力品牌法芙娜VALRHONA為原料的巧克力泡芙、巧克雷阿胖、巧克力波士頓派，打造細緻綿密、入口即化的絕妙風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店精品巧克力饗宴嚴選口感滑順的比利時貝可拉BELCOLADE製成的焦糖花生朱古力鬆餅、莓果可可滿餡麵包、濃心巧克力蛋糕、榛的豆豆麵包，入口感受頂級巧克力的濃郁風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店精品巧克力饗宴嚴選口感滑順的比利時貝可拉BELCOLADE製成的焦糖花生朱古力鬆餅、莓果可可滿餡麵包、濃心巧克力蛋糕、榛的豆豆麵包，入口感受頂級巧克力的濃郁風味。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室」強強聯手再出擊，集結Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店與「YU CHOCOLATIER畬室」強強聯手再出擊，集結Let’s Café、甜點minimore與匠土司再推聯名美食。圖／全家便利商店提供

巧克力 霜淇淋 可可

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