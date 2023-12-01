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開展倒數 哆啦A夢即將再度登臺

聯合新聞網／ 聯合數位文創
村上隆「這樣的事情真好 能實現的話更好」©2017 Takashi Murakami／Kaikai KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro。大阪展出實況，圖／聯合數位文創提供
村上隆「這樣的事情真好 能實現的話更好」©2017 Takashi Murakami／Kaikai KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro。大阪展出實況，圖／聯合數位文創提供

睽違11年，哆啦A夢展終於回來了！回顧2012年「哆啦A夢誕生前 100 年特展」首度訪台，造成松菸萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，共締造73萬觀展人潮。2023年適逢哆啦A夢作者藤子·F·不二雄90周年誕生紀念，哆啦A夢將再次來到台灣，12/16即將在中正紀念堂與大家見面！

「THE哆啦A夢展台北2023」邀請了村上隆、奈良美智等28組日本藝術家合作，以「我心中的哆啦A夢」為主題，打造世上獨一無二的哆啦A夢。許多作品完全跳脫傳統藝術創作，除了使用大量複合媒材打造，呈現的方式更是以影像投射、立體裝置、光和影的變化…等，都讓人耳目一新，非常值得進場重新感受哆啦A夢和藝術家激起的童年回憶。

預售票優惠進入最後倒數13天，開展前購票除享有優惠價格$360 (原價$470)，更推出限量的村上隆資料夾套票$550、精裝版圖錄套票$1,200，想珍藏藝術家作品的朋友千萬不要錯過。12/16開展後全通路$450元(假日票價$470)、雙人套票$820(假日票價$860)，歡迎喜愛哆啦A夢的朋友即早購票享優惠！

●「THE哆啦A夢展台北2023」於 2023 年 12 月 16 日至2024年 4 月 7 日在中正紀念堂1展廳（台北市中正區中山南路21號） 展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)。

哆啦A夢 藝術家 中正紀念堂

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