烏克蘭聯合芭蕾舞團透過越洋連線 表達以演出重建的決心

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine）的演出團隊於前日（11月 28日）晚間透過越洋連線接受台灣媒體的訪問，在訪談中深刻地表達了烏克蘭藝術工作者為了人民的生活與文化復甦，仍堅持不懈維持演出的決心，並珍惜每一次登台機會，並表示這次有機會來台巡演，非常感謝台灣觀眾的支持，甚至台北還因熱銷加開一場。

舞者們正在利沃夫的國家歌劇院如火如荼為節目排練，希望透過舞劇《吉賽兒》中「愛終將戰勝死亡」的主題把他們在戰爭的磨難、對於國家與烏克蘭文化的情感，清楚傳遞給台灣觀眾。烏克蘭聯合芭蕾舞團將於1月5至1月21日在台北、高雄、台中國家表演藝術中心三館演出9場，2024年第一檔國際芭蕾大團首演場，絕佳好位釋出中，購票請上 udn售票網 ，雙人套票現正優惠中。

從利沃夫國家歌劇院出發 重塑烏克蘭人民的日常生活

烏克蘭芭蕾舞團選擇在他們每日排練與演出的利沃夫國家歌劇院（Lviv National Opera）進行訪談，背景中金碧輝煌的鏡廳透露出烏克蘭典雅莊重的傳統，於1900年竣工的歌劇院是東歐最美麗的劇院之一，十分幸運地躲過數度空襲，仍維持利沃夫觀眾記憶中迷人的模樣，劇院也努力維持演出讓觀眾能夠重返戰爭前的生活。

利沃夫國家歌劇院去年 3月重啟劇院大門，目前已恢復到過往每週演出的頻率。芭蕾舞團藝術總總監安德烈．穆索林（Andrii Musoryn）提到「戰爭對所有人來說都是非常困難的事，我們必須要讓人民重新回到生活步調，在芭蕾演出中感受到日常。」這也是為什麼在戰爭期間舞團從未停止演出的原因。

在俄烏戰爭之初、空襲與轟炸仍頻繁的利沃夫，舞團首席舞者安娜塔西亞．邦達爾（Anastasia Bondar）回憶起當時所有的舞者都集合在防空洞彩排的情景，壓迫與緊張氛圍令她歷歷在目。相比烏克蘭東部城市至今仍受到戰爭嚴重威脅，位於西部、鄰近波蘭的利沃夫國家歌劇院則較為安全，目前除了受到戒嚴令、宵禁的限制，觀眾已逐漸走入劇院、重返芭蕾與藝術的懷抱。劇院更接納了許多來自基輔、哈爾科夫、奧德賽等地欲逃離戰火的流亡舞者，他們補足了舞團原先因舞者從軍而形成的人員空缺，重新組建了60人的完整編制，在烏克蘭聯合芭蕾舞團的旗幟下至世界各地登台演出。

烏克蘭聯合芭蕾舞團演出團隊聚集在烏克蘭西部大城利沃夫的國家歌劇院與製作團隊透過連線接受台灣媒體的訪問。圖／聯合數位文創提供

拒演俄羅斯舞作 打造烏克蘭文化新經典

肩負維繫居民生活秩序與國家文化發展的利沃夫國家歌劇院，不僅在戰時持續運營為觀眾帶來演出，也全面抵制俄羅斯文化作品、開展文化戰線，更全心全意打造屬於自己國家的文化與藝術創作、編排經典舞劇。首席舞者艾爾森．馬魯森科（Arsen Marusenko）分享了繼續堅持在舞者崗位上的理由「我們之所以能安全地在劇院中演出都是拜烏克蘭軍隊努力保家衛國所賜，芭蕾則是我向軍隊致敬最好的方式，同時也是對於烏克蘭文化發展的貢獻。」。

負責劇院文化論述的戲劇、文學與資訊總監艾琳娜．普拉奇琴科（Alina Plakhtiienko）則強調「沒有文化，就沒有國家。」打造烏克蘭的文化標誌，對抗帝俄、蘇聯統治以來的文化侵略，是他們長久以來的歷史課題。接續預計於12月初首演的全新芭蕾舞劇《遠祖的陰影》（Shadows of Forgotten Ancestors）是改編自烏克蘭文豪米哈伊洛．科丘賓斯基（Mykhailo Kotsiubynskyi）的著作，集結來自戲劇、音樂、舞台、服裝設計等各領域知名烏克蘭藝術家共同打造，期盼透過芭蕾於向全世界展示屬於自己的精良文化，希望有朝一日也能將這份成果與台灣分享。

烏克蘭聯合芭蕾舞團首席舞者Arsen Marusenko與Anastasia Bondar於利沃夫國家歌劇院演出經典舞劇《吉賽兒》。圖／聯合數位文創提供

用愛戰勝一切苦難 選擇舞劇吉賽兒表達舞者祈願

19世紀浪漫芭蕾的極致代表《吉賽兒》是世界最經典的芭蕾舞劇目之一，由法國作曲家阿道夫．亞當（Adolphe Adam）創作，自1841年在巴黎皇家歌劇院首演以來一直深受觀眾喜愛。烏克蘭聯合芭蕾舞團除了選擇以世界共通的芭蕾語言向國際發聲，更希望透過故事的核心精神，向觀眾傳達烏克蘭的境遇與祈願。

製作人保羅．高德瑞（Paul Godfrey）表示「吉賽兒是關於愛情、背叛、死亡與救贖的一部作品，這些主題與舞者們有著強烈的共鳴，而『愛最終能戰勝死亡』這個核心價值更是當下烏克蘭人民生活最完美的註解。」這也是舞團選擇這演出這部作品最關鍵的原因，他們也正努力演練期盼能最完美地呈現這部經典作品，確保能將這份關於「愛」的訊息傳遞給台灣的觀眾。

烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》明年初將首度登上國家表演藝術中心三館舞台演出，本次以利沃夫國家歌劇院為基地的演出與製作團隊皆是首次來台，2024年1月5日至7日於臺北國家戲劇院演出，1月14日移師高雄衛武營國家歌劇院，1月20日至21日最終站至臺中國家歌劇院。購票請上udn售票網（https://bit.ly/3RmAwgb），最低優惠88折起，客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

烏克蘭舞者經歷戰爭與生存危機，生活經驗與舞劇吉賽兒的主題：愛情、背叛、死亡和救贖產生強烈共鳴。圖／聯合數位文創提供

2024年首檔國際芭蕾盛宴，烏克蘭聯合芭蕾舞團《吉賽兒》。圖／聯合數位文創提供

【演出資訊】

演出團隊：烏克蘭聯合芭蕾舞團

演出時間：臺北國家戲劇院 2024年1月5日-1月7日

高雄衛武營國家歌劇院 2024年1月14日

臺中國家歌劇院大劇院2024年1月20日-1月21日

購票通路： udn售票網

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/2024Giselle

客服專線：02-2649-1688（每日09:00-18:00）

主辦單位：聯合數位文創

指定住宿：台北福華大飯店、高雄福華大飯店