球鞋收藏家夢幻逸品！LG電子鞋櫃可除臭、除濕還幫打燈

LG Styler電子衣櫥的出現改變了許多家庭護理衣物的方式，這次LG把腦筋再動到了鞋子上，運用電子衣櫥的原理，針對愛鞋成痴、收藏精品鞋款、限量運動鞋的族群，推出保養與展示愛鞋的最佳解決方案。

LG Styler ShoeCare可以擺放最多3雙鞋子，透過TrueSteam技術，搭配沸石，大約半小時左右的時間就可以快速消除鞋子氣味，同時讓鞋子穿起來更乾爽舒適，而且運作時相當安靜。內建多達10種行程，可針對皮革、絨面、運動鞋等不同類型、材質的鞋款來選擇使用，分層設計甚至可同時清潔2款不同類型的鞋子。

另外還有透明的LG Styler ShoeCase，更是適合想要將愛鞋展示出來的狂熱份子，具有防潮、防變色功能，還可自動360度旋轉展示，擺放的位置可以選擇堆疊在ShoeCare上方，模組化設計也可以將4個ShoeCase堆疊在一起。