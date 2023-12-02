迴轉壽司吃哪家？揭曉網友評比2023全台8家人氣名店！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「迴轉壽司店」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的迴轉壽司店排行。

台灣有許多日式料理店家，其中「迴轉壽司店」一直以來都廣受男女老少各族群的喜愛，玲琅滿目的壽司放置於輸送帶上任君挑選，既富有趣味又讓人看了食指大動，也使迴轉壽司店成為許多民眾用餐的首選。本次我們就針對「迴轉壽司店」相關話題進行觀測，一起看看討論度最高的迴轉壽司店有哪些！

「藏壽司」美味餐點、特色「扭蛋」吸大批顧客 「壽司郎」餐點全多元民眾喜好各異

▲ 網友熱議TOP8迴轉壽司 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「迴轉壽司店」相關話題的討論，發現「藏壽司」受到最多網友熱議。就有民眾於論壇發問，到藏壽司都吃什麼？引來眾多壽司迷交流，說道「去藏壽司一定會點炸蝦天婦羅手卷！」、「我覺得炙燒鮭魚系列的都很讚」，激起同樣喜愛這兩款壽司的群眾附和、紛紛表示到藏壽司絕不能錯過這些美味。

也有網友回應「第一當然要放最愛最愛的天婦羅玉子燒」，指出藏壽司是少數有販售「炸的玉子燒」的連鎖壽司店，認為其極具特色，為該店的必吃美食。

而藏壽司的甜品也廣受推崇，例如「鯛魚燒冰淇淋」便受饕客稱讚道「我第一次吃的時候真的被驚艷到，灑上一堆茶粉根本神仙」，認為該店的甜品與壽司相比也絲毫不遜色。除此之外，由於藏壽司具有極具特色的「抽扭蛋」活動，吸引大批鄉民討論「扭蛋」相關話題，也因此令其聲量飆漲，來到排行第一位。

而說到壽司，絕不能錯過的還有同樣經常大排長龍的「壽司郎」。討論區中也有大量網友討論壽司郎的必點美食，指出「薯條！！！！！壽司郎薯條比速食店好吃很多，每次第一輪先上一盤」、「蒜香花枝天婦羅真的很好吃，我一個沒很愛海鮮的人，第一次去吃有被驚豔到」，「茶碗蒸、星鰻or極上鰻魚、原味冰淇淋（撒上泡茶ㄉ茶粉）、炸香菇（熱熱超好吃）、可樂餅」，可見該店在各種料理的表現上都相當優異，吸引諸多死忠支持者推薦。

另一方面，今年初發生「日本高中生舔杯子」的「壽司郎事件」也讓該店討論度攀升，更間接導致各家迴轉壽司店的衛生相關話題受到網友關注。

另外，「爭鮮」則在平價壽司界極負盛名，也是不少民眾一時興起想吃壽司時的首選店家，網友紛紛分享自己的爭鮮必點，例如「首選絕對是茶碗蒸，是多年來一直不變的好滋味～」、「焦糖鮭魚真的是一生摯愛」等等，也有人補充爭鮮具有「方便、不太需要等、便宜一點」等優點，認為爭鮮受到民眾的歡迎並非毫無原因。

你喜歡的迴轉壽司店上榜了嗎？迴轉壽司多元又清爽的口感，讓許多民眾愛不釋手、一試成主顧，若你看完以上店家的介紹及網友推薦的品項已經垂涎欲滴，不妨趕緊與親朋好友相約，一同前往迴轉壽司店大飽口福吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「迴轉壽司店」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2023/11/14，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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