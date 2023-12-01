經典到爆！Nike「Air Force 1」到底有多紅？一進捷運人人都穿這雙「白色百搭霸主」

時尚的潮流瞬息萬變，不同年代所流行的單品都會有所不同，當同一件單品長時間、多次出現在不同的人身上，就代表這個商品肯定是屹立不搖的經典款式！在諸多經典鞋款中，白色的「Air Force 1」可說是「經典中的經典」，不僅穿起來舒服還非常百搭，幾乎是人手一雙。

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最新聯名的黑色燙金Air Force 1

近期推出的最新Air Force 1鞋款為1017 ALYX 9SM 與 Nike攜手聯名的低筒款式，這個系列推出黑白兩色，捨去了原先的輪廓，將鞋體的皮革連接在一起，外側的燙印和扣牌讓經典的風格中透出一點低調的質感，吸引許多潮牌球鞋玩家的注意。

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第一雙Nike Air Force 1從哪來？

第一雙Nike Air Force 1是在1982年誕生的，這雙鞋款問世後馬上在籃球鞋圈引發軒然大波，因為這是第一雙將氣墊放入球鞋的代表性設計，不僅腳感舒適，鞋身也很耐穿。之後幾年，Nike將這款球鞋變換成不同顏色或改造成不同鞋型，跟隨當代潮流以及街頭籃球運動盛行的結合，Air Force 1 成為街頭潮人的必備單品。

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Air Force 1到底有多紅？

即使距離第一雙Air Force 1問世已經41年了，至今仍然是許多球鞋迷心中的白月光，經典的白色皮膚和Nike logo，怎麼配都非常百搭！

Air Force 1到底有多紅呢？有網友在臉書社團「路上觀察學院」發出1張自己搭乘捷運時拍下的照片，意外發現有3位不同的路人，腳上不約而同都穿著白色的Air Force 1，開玩笑表示「等等也要去買一雙」，這張照片一發出便引來許多網友的討論，紛紛笑稱「是不是誤入別人的同鞋會了」、「假如是學生撞鞋很正常吧！只能穿全白的，選擇性不高」、「這鞋我20年前讀國中流行的，現在還流行喔」。

image source：路上觀察學院

近一年Air Force 1的相關網友討論分析

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可看見，近一年「Air Force 1」的聲量最高峰為3月4日，珠寶品牌Tiffany & Co.宣布與Nike跨界聯名的全新鞋款「Tiffany Air Force 1」，聲量共計1484筆，黑色基本的鞋款搭配Tiffany的招牌藍綠色logo，在球鞋界掀起巨大的風潮，許多運動用品店也都會時不時推出Air Force 1的相關優惠活動，刺激球鞋市場的買氣。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月28日至2023年11月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Air Force 1』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。







