日本職人親自來台 欣葉「手打蕎麥麵會」限量70席

為了讓台灣民眾也能品嚐到日本「蕎麥麵」的精彩，欣葉國際餐飲邀請日本東京百年老店的職人渡辺孝之來台，限時舉辦「欣葉手打蕎麥麵會」，現場製作傳統的「二八手打蕎麥麵」，並規劃全套懷石會宴，總共限量70席。

「蕎麥麵」是從江戶時期就流傳至今的悠久飲食文化。2010年起，欣葉即有每年舉辦「手打蕎麥麵會」的傳統。歷經疫情後，欣葉本次舉辦的「手打蕎麥麵會」，由東京淺草百年老店「駒形どぜう」第六代家主 ─ 越後屋助七 渡辺孝之，親自來台展現手打蕎麥麵的真功夫。職人選用日本最佳的蕎麥產地「福井縣」的新鮮蕎麥粉，以二成麵粉、八成橋麥粉的比例，以傳統的手打技法製作「二八蕎麥麵」，呈現蕎麥麵的迷人清香。

「手打蕎麥麵會」將於欣葉SHABU SHABU舉辦。全套料理採10道式，從先付開場，再品嚐真鯛、紅魽等旬魚刺身，還有磯煮鮑魚、酥炸天婦羅、鹽燒嫩煎Prime級霜降沙朗牛等菜餚，同時更吃得到冷、熱不同的手打蕎麥麵。僅限於12月8日、9日晚間時段供應，每人2,680元，每場限量35人。

為迎接新年，「NAGOMI和食饗宴」，今年再度依節氣、典故發表全新的限量御節料理「辰の和•二段御重」。內含有車海老、澳洲大黑鮑魚等具有特殊吉祥寓意的食材，採限量供應，每套12,800元，12月25前完成訂購，再贈瑪麗亞莊園「精選白蘇維翁白酒」、義大利若林酒廠「若林亞斯堤氣泡酒」各一瓶。

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