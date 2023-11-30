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最會畫陽光的人 藝文界為畫廊業始祖楊興生辦紀念畫展

攝影中心／ 記者鄭超文／即時報導
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，楊興生的長子楊應龍（右起）、紅粉知己阿桂、弟弟楊瑞生、弟媳謝若琳、姪女楊永方、沾美藝術庭苑顧問蔡文雄及董事長陳登壽一起合影。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，楊興生的長子楊應龍（右起）、紅粉知己阿桂、弟弟楊瑞生、弟媳謝若琳、姪女楊永方、沾美藝術庭苑顧問蔡文雄及董事長陳登壽一起合影。記者鄭超文／攝影

有「台灣畫廊業開山始祖」之稱的畫家楊興生逝世十周年，楊興生生前的好朋友沾美藝術庭苑董事長陳登壽在沾美藝術庭苑為他舉行「畫我故鄉 楊興生逝世十周年回顧展」，現場展出26幅楊興生描繪台灣風土的畫作。楊興生過去受訪時曾表示，「我的繪畫脫離不了我的生活環境，我一生的菁華時光都在臺灣這個美麗的寶島上度過，我非常熱愛臺灣，但我親眼見到臺灣的美麗在急速地褪色，她的自然景觀已在消失......。我的畫，無論是色彩和結構，常帶有若干感性的表現，我希望以繪畫記錄下台灣原有的美麗面貌。」

楊興生畫作「鄉間風景。圖／沾美藝術庭苑提供
楊興生畫作「鄉間風景。圖／沾美藝術庭苑提供

下午楊興生的好朋友聚集在藝術庭苑欣賞畫作，也緬懷楊興生的創作爆發力與瀟灑的生命力，作家亮軒與妻子知名廣播人陶曉清聯袂出席。亮軒表示：「如果有人問誰把台灣的陽光畫得最好？我要說楊興生畫得最好。他的每一幅作品都付出很大的代價，因為他總是到實地去寫生，大部分的色彩都在現場處理好。」

楊興生畫作「三芝海邊」。圖／沾美藝術庭苑提供
楊興生畫作「三芝海邊」。圖／沾美藝術庭苑提供

台灣師範大學美術研究所前所長王哲雄表示，楊興生到戶外各地寫生，從來就沒有一成不變地描模拷貝自然，他總是用自己敏銳的感覺去表達所看到的「美」，他畫盡台灣鄉間的花草林木、小街陋巷、農田古厝、純樸客家聚落等等；在他的畫筆和畫刀交互運用之下，明朗厚重與溫暖的色彩不但沒有讓臺灣古樸的原貌變調，反而增加一股如臨其境感受到的靜謐清新。

「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，好友兼同學師大美術研究所前所長王哲雄親自出席。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，好友兼同學師大美術研究所前所長王哲雄親自出席。記者鄭超文／攝影

楊興生的長子楊應龍、弟弟楊瑞生、弟媳謝若琳及姪女楊永方也親自到場。楊永方特地穿了一件以楊興生的畫製作的連身裙子出席，前大法官陳新民談到「老楊」時說，「老楊」很隨和很陽光，跟他交談時笑話不斷，但是「老楊」畫畫時有「自閉症」，常關起門來創作，非常仔細認真。

「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，好友亮軒(中)與陶曉清(右)一起來緬懷楊興生並欣賞畫作。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，好友亮軒(中)與陶曉清(右)一起來緬懷楊興生並欣賞畫作。記者鄭超文／攝影

沾美藝術庭苑董事長陳登壽則說，這次挑選的畫作主要是以楊興生的「鄉土寫實繪畫」作品為主，楊興生描繪的鄉土，恰好也是六十歲以上的台灣人小時候常見的台灣景色。歡迎大家來緬懷「老楊」，也懷念小時候的台灣。

「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，昨天工作人員正忙著佈展。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，來賓觀賞畫作。記者鄭超文／攝影
「畫我故鄉 楊興生紀念畫展」下午在沾美藝術庭苑開幕，來賓觀賞畫作。記者鄭超文／攝影

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