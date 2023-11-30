夢幻精品列車到站 台北101、晶華酒店兩地閃耀啟程

一旦冬天到了，那麼聖誕節、笑聲、歡樂也在不遠的路上。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）歷年都在台北打造輕奢風格的聖誕樹，今年則於台北101購物中心與台北晶華酒店兩地，「開設」Winston Express溫斯頓聖誕快車，以華麗燈樹與光影造景，傳遞歡樂、將思念遞向遠方。

兩台「Winston Exrpess」溫斯頓聖誕快車，其中一台位於台北101購物中心的信義路入口，除了三株大型聖誕樹，並有著巨型的聖誕禮盒裝飾，可讓人在拱形磚牆背景前打卡，留下夢幻回憶，佈景裝飾再融入了品牌經典的Cluster light吊燈，將Cluster珠寶的閃耀、透射在每一位「上車」的旅客身上。

台北晶華酒店內的Winston Exrpess則位於挑高的一樓中庭，搭配上三層樓高的聖誕樹，並使用了2,000顆閃耀金色與藍色裝飾、象徵海瑞溫斯頓的品牌代表色：金與藍色；聖誕樹並點綴以27,000顆LED燈泡、1,500個松果與1,500朵榭寄生枝葉， 像是將幸福感層層堆疊、要讓喜悅與溫馨加倍。