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夢幻精品列車到站 台北101、晶華酒店兩地閃耀啟程

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Winston Express溫斯頓聖誕快車已在台北101購物中心信義路入口「開車」，可免費入場、取景拍攝。圖／海瑞溫斯頓提供
Winston Express溫斯頓聖誕快車已在台北101購物中心信義路入口「開車」，可免費入場、取景拍攝。圖／海瑞溫斯頓提供

一旦冬天到了，那麼聖誕節、笑聲、歡樂也在不遠的路上。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）歷年都在台北打造輕奢風格的聖誕樹，今年則於台北101購物中心與台北晶華酒店兩地，「開設」Winston Express溫斯頓聖誕快車，以華麗燈樹與光影造景，傳遞歡樂、將思念遞向遠方。

兩台「Winston Exrpess」溫斯頓聖誕快車，其中一台位於台北101購物中心的信義路入口，除了三株大型聖誕樹，並有著巨型的聖誕禮盒裝飾，可讓人在拱形磚牆背景前打卡，留下夢幻回憶，佈景裝飾再融入了品牌經典的Cluster light吊燈，將Cluster珠寶的閃耀、透射在每一位「上車」的旅客身上。

台北晶華酒店內的Winston Exrpess則位於挑高的一樓中庭，搭配上三層樓高的聖誕樹，並使用了2,000顆閃耀金色與藍色裝飾、象徵海瑞溫斯頓的品牌代表色：金與藍色；聖誕樹並點綴以27,000顆LED燈泡、1,500個松果與1,500朵榭寄生枝葉， 像是將幸福感層層堆疊、要讓喜悅與溫馨加倍。

兩「台」Winston Express溫斯頓聖誕快車都已準備定位，已於即日起展出，其中台北101購物中心將展出至2024年1月2日止，而晶華酒店則將展出至2024年1月1日為止，兩地皆為免費入場，可自由參觀。

位於台北101購物中心信義路入口的Winston Express溫斯頓聖誕快車，白晝黑夜都展現出閃耀風格。圖／海瑞溫斯頓提供
位於台北101購物中心信義路入口的Winston Express溫斯頓聖誕快車，白晝黑夜都展現出閃耀風格。圖／海瑞溫斯頓提供
位於晶華酒店一樓中庭的Winston Express溫斯頓聖誕快車，已由即日起展出。圖／海瑞溫斯頓提供
位於晶華酒店一樓中庭的Winston Express溫斯頓聖誕快車，已由即日起展出。圖／海瑞溫斯頓提供
Lily Cluster系列鑽石耳環，18K黃金、共鑲嵌4顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Lily Cluster系列鑽石耳環，18K黃金、共鑲嵌4顆圓形明亮式切工鑽石總重約為0.37克拉，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Cluster系列鑽石手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Cluster系列鑽石手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供
Winston Cluster系列鑽石戒指，價格店洽。圖／Harry Winston提供
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台北101 聖誕節

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