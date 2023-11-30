LG冰箱面板能變色還會唱歌 廚房就可以開趴踢太浮誇
敲敲門板就可以看到冰箱內容物的LG InstaView敲敲看門中門冰箱，推出後意外受到許多用戶歡迎，LG勇於挑戰創新，除了在材質、顏色上不斷變化，這次更帶來令人耳目一新的創意，全新MoodUP法式冰箱系列面板顏色竟然可以隨時變換，甚至內建藍牙喇叭播放音樂，讓廚房變成趴踢現場。
全新MoodUP法式冰箱系列的冰箱門使用的是LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，內建一年四季主題色，也可以自選色彩搭配，還能設定時間排程，隨著白天晚上，或是平日週末，隨著不同心情、情境變換。MoodUP法式冰箱的LED面板採用環保的再生材料，使用可變色的面板亦可減少資源耗損及浪費，不需製造不同可替換顏色面板。
而除了面板色彩求新求變，2024年LG全系列冰箱外觀更採用「直角全平面」為設計主軸，更容易與室內裝潢完美結合。除了預告將會首次引進近年來受到台灣消費者青睞的玻璃鏡面材質，下冷凍式的變頻雙門冰箱更將首次使用LG獨家InstaView技術，讓小容量、窄機身的機種也可以使用這個相當受到用戶歡迎的功能。
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