LG冰箱面板能變色還會唱歌 廚房就可以開趴踢太浮誇

敲敲門板就可以看到冰箱內容物的LG InstaView敲敲看門中門冰箱，推出後意外受到許多用戶歡迎，LG勇於挑戰創新，除了在材質、顏色上不斷變化，這次更帶來令人耳目一新的創意，全新MoodUP法式冰箱系列面板顏色竟然可以隨時變換，甚至內建藍牙喇叭播放音樂，讓廚房變成趴踢現場。

2024年LG全系列冰箱外觀更採用「直角全平面」為設計主軸。記者黃筱晴／攝影

全新MoodUP法式冰箱系列的冰箱門使用的是LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，內建一年四季主題色，也可以自選色彩搭配，還能設定時間排程，隨著白天晚上，或是平日週末，隨著不同心情、情境變換。MoodUP法式冰箱的LED面板採用環保的再生材料，使用可變色的面板亦可減少資源耗損及浪費，不需製造不同可替換顏色面板。

全新MoodUP法式冰箱系列冰箱門使用LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，隨心所欲變換。記者黃筱晴／攝影