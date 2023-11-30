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LG冰箱面板能變色還會唱歌 廚房就可以開趴踢太浮誇

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新MoodUP法式冰箱系列冰箱門使用LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，隨心所欲變換。記者黃筱晴／攝影
全新MoodUP法式冰箱系列冰箱門使用LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，隨心所欲變換。記者黃筱晴／攝影

敲敲門板就可以看到冰箱內容物的LG InstaView敲敲看門中門冰箱，推出後意外受到許多用戶歡迎，LG勇於挑戰創新，除了在材質、顏色上不斷變化，這次更帶來令人耳目一新的創意，全新MoodUP法式冰箱系列面板顏色竟然可以隨時變換，甚至內建藍牙喇叭播放音樂，讓廚房變成趴踢現場。

2024年LG全系列冰箱外觀更採用「直角全平面」為設計主軸。記者黃筱晴／攝影
2024年LG全系列冰箱外觀更採用「直角全平面」為設計主軸。記者黃筱晴／攝影

全新MoodUP法式冰箱系列的冰箱門使用的是LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，內建一年四季主題色，也可以自選色彩搭配，還能設定時間排程，隨著白天晚上，或是平日週末，隨著不同心情、情境變換。MoodUP法式冰箱的LED面板採用環保的再生材料，使用可變色的面板亦可減少資源耗損及浪費，不需製造不同可替換顏色面板。

全新MoodUP法式冰箱系列冰箱門使用LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，隨心所欲變換。記者黃筱晴／攝影
全新MoodUP法式冰箱系列冰箱門使用LED面板，顏色可透過ThinQ App控制，隨心所欲變換。記者黃筱晴／攝影

而除了面板色彩求新求變，2024年LG全系列冰箱外觀更採用「直角全平面」為設計主軸，更容易與室內裝潢完美結合。除了預告將會首次引進近年來受到台灣消費者青睞的玻璃鏡面材質，下冷凍式的變頻雙門冰箱更將首次使用LG獨家InstaView技術，讓小容量、窄機身的機種也可以使用這個相當受到用戶歡迎的功能。

下冷凍式的變頻雙門冰箱將首次使用LG獨家InstaView技術。記者黃筱晴／攝影
下冷凍式的變頻雙門冰箱將首次使用LG獨家InstaView技術。記者黃筱晴／攝影
ThinQ App內建一年四記者黃筱晴／攝影
ThinQ App內建一年四記者黃筱晴／攝影
也有各種燈光情境模式可以選擇。記者黃筱晴／攝影
也有各種燈光情境模式可以選擇。記者黃筱晴／攝影
新款冰箱內建藍牙喇叭，可與App連接播放音樂。記者黃筱晴／攝影
新款冰箱內建藍牙喇叭，可與App連接播放音樂。記者黃筱晴／攝影

冰箱 廚房 LG

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