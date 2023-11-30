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傅孟柏最想挑戰「飛鼠」男 同台薛仕凌相挺精品店開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣戲劇雙帥：薛仕凌（左）與傅孟柏，今日站台TUDOR板橋大遠百專賣店開幕，兩人並暢談最想挑戰的事，與面對挑戰時的人生態度。記者釋俊哲／攝影
台灣戲劇雙帥：薛仕凌（左）與傅孟柏，今日站台TUDOR板橋大遠百專賣店開幕，兩人並暢談最想挑戰的事，與面對挑戰時的人生態度。記者釋俊哲／攝影

隨著景氣復甦，不少精品品牌也逐漸開設全新專賣店，聚焦人氣買氣。勞力士（ROLEX）集團旗下的瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）選擇與寶島鐘表合作，於Mega City板橋大遠百開設全新專賣店、今日正式開幕，活動上並邀請薛仕凌、傅孟柏兩位人氣男演員站台，展現活力、勇於挑戰的型男風範。

薛仕凌（左）與傅孟柏今日站台TUDOR板橋大遠百專賣店開幕，兩人並暢談面對挑戰的人生態度。圖／TUDOR提供
薛仕凌（左）與傅孟柏今日站台TUDOR板橋大遠百專賣店開幕，兩人並暢談面對挑戰的人生態度。圖／TUDOR提供

傅孟柏近日與王柏傑在犯罪劇集《美食無間》中演出對手戲，劇情結合美食與犯罪，明日將播出第六集、並預告傅孟柏將在戲中大秀好身材，已引起網路熱烈期待；薛仕凌則曾獲金曲獎與金鐘獎的個別兩次肯定，廣受各方好評。

TUDOR黑色面盤、紅色表圈的碧灣Black Bay腕表，是品牌第二只獲METAS「大師天文台認證」表款，非一般精準可靠。圖／TUDOR提供
TUDOR黑色面盤、紅色表圈的碧灣Black Bay腕表，是品牌第二只獲METAS「大師天文台認證」表款，非一般精準可靠。圖／TUDOR提供

今日現身活動時，薛仕凌與傅孟柏分別配戴了TUDOR Royal半金腕表與Black Bay碧灣酒紅色腕表、率性登台。當談到對品牌風格宣言：BornToDare「天生敢為」的態度時，傅孟柏自陳小時候就熱愛騎乘BMX越野單車、潛水，雖然很怕受傷，但「有些時候你得走上那條路，才能看到風景，因為受了那些才能體會從中的收穫是什麼。」而薛仕凌則表示，面對困難時他常選擇放空，先做了才說；同時傅孟柏也很想換上飛鼠衣、搭配新款41毫米的Black Bay腕表在歐洲山裡挑戰跳傘、大膽「飛一下」；薛仕凌則想以小正裝搭配TUDOR Royal表款前往聖地牙哥的「聖雅各之路」，並活力笑稱，「這只表款一定可以陪我三十天的！」

位於板橋大遠百Mega City一樓的TUDOR專賣店，是TUDOR全台第二間、也是新北首間專賣店，展現鮮明的冒險風格。圖／TUDOR提供
位於板橋大遠百Mega City一樓的TUDOR專賣店，是TUDOR全台第二間、也是新北首間專賣店，展現鮮明的冒險風格。圖／TUDOR提供

全新Mega City板橋大遠百專賣店佔地53平方公尺，換算約為18坪，空間內並以TUDOR經典的紅、黑、銀三色成為空間色彩主軸，設計語彙則兼容了現代與古典風格，店內並有互動式裝置，讓人近距離欣賞一只Black Bay Bronze青銅表款從鍛造、打磨、拋光的工序歷程，透過互動、帶來對工藝的深入理解。開幕期間帝舵（TUDOR）並主推年度新品、獲得「瑞士聯邦計量科學研究院」（METAS）大師天文台精密時計認證的Black Bay碧灣腕表，表款具有酒紅色外圈、鮮明搶眼，此外TUDOR Royal帝舵皇家新品也帶來鮭粉色、巧克力棕兩色全新面盤，加以太陽紋飾處理，以色彩煥發嶄新活力，大膽迎向挑戰。

位於板橋大遠百Mega City一樓的TUDOR專賣店，是TUDOR全台第二間、也是新北首間專賣店，展現鮮明的冒險風格。圖／TUDOR提供
位於板橋大遠百Mega City一樓的TUDOR專賣店，是TUDOR全台第二間、也是新北首間專賣店，展現鮮明的冒險風格。圖／TUDOR提供
除精選表款外，店內陳列並包含橄欖球、單車、潛水、足球相關用品，涵蓋TUDOR投入的各種專業運動領域。記者釋俊哲／攝影
除精選表款外，店內陳列並包含橄欖球、單車、潛水、足球相關用品，涵蓋TUDOR投入的各種專業運動領域。記者釋俊哲／攝影
傅孟柏表示今日手上41毫米的新款Black Bay腕表符合他對性能與風格的所有需求，並大讚可調整長度的T-Fit表帶，很適合潛水時戴在防寒衣外。記者釋俊哲／攝影
傅孟柏表示今日手上41毫米的新款Black Bay腕表符合他對性能與風格的所有需求，並大讚可調整長度的T-Fit表帶，很適合潛水時戴在防寒衣外。記者釋俊哲／攝影
演歌雙棲的金鐘視帝薛仕凌，今日戴上TUDOR Royal表款出席板橋大遠百專賣店開幕。記者釋俊哲／攝影
演歌雙棲的金鐘視帝薛仕凌，今日戴上TUDOR Royal表款出席板橋大遠百專賣店開幕。記者釋俊哲／攝影
TUDOR Royal（帝舵皇家）系列新款的巧克力棕色表面，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供
TUDOR Royal（帝舵皇家）系列新款的巧克力棕色表面，並以一體成型式表帶為特色。圖／TUDOR提供

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