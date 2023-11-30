傅孟柏最想挑戰「飛鼠」男 同台薛仕凌相挺精品店開幕
隨著景氣復甦，不少精品品牌也逐漸開設全新專賣店，聚焦人氣買氣。勞力士（ROLEX）集團旗下的瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）選擇與寶島鐘表合作，於Mega City板橋大遠百開設全新專賣店、今日正式開幕，活動上並邀請薛仕凌、傅孟柏兩位人氣男演員站台，展現活力、勇於挑戰的型男風範。
傅孟柏近日與王柏傑在犯罪劇集《美食無間》中演出對手戲，劇情結合美食與犯罪，明日將播出第六集、並預告傅孟柏將在戲中大秀好身材，已引起網路熱烈期待；薛仕凌則曾獲金曲獎與金鐘獎的個別兩次肯定，廣受各方好評。
今日現身活動時，薛仕凌與傅孟柏分別配戴了TUDOR Royal半金腕表與Black Bay碧灣酒紅色腕表、率性登台。當談到對品牌風格宣言：BornToDare「天生敢為」的態度時，傅孟柏自陳小時候就熱愛騎乘BMX越野單車、潛水，雖然很怕受傷，但「有些時候你得走上那條路，才能看到風景，因為受了那些才能體會從中的收穫是什麼。」而薛仕凌則表示，面對困難時他常選擇放空，先做了才說；同時傅孟柏也很想換上飛鼠衣、搭配新款41毫米的Black Bay腕表在歐洲山裡挑戰跳傘、大膽「飛一下」；薛仕凌則想以小正裝搭配TUDOR Royal表款前往聖地牙哥的「聖雅各之路」，並活力笑稱，「這只表款一定可以陪我三十天的！」
全新Mega City板橋大遠百專賣店佔地53平方公尺，換算約為18坪，空間內並以TUDOR經典的紅、黑、銀三色成為空間色彩主軸，設計語彙則兼容了現代與古典風格，店內並有互動式裝置，讓人近距離欣賞一只Black Bay Bronze青銅表款從鍛造、打磨、拋光的工序歷程，透過互動、帶來對工藝的深入理解。開幕期間帝舵（TUDOR）並主推年度新品、獲得「瑞士聯邦計量科學研究院」（METAS）大師天文台精密時計認證的Black Bay碧灣腕表，表款具有酒紅色外圈、鮮明搶眼，此外TUDOR Royal帝舵皇家新品也帶來鮭粉色、巧克力棕兩色全新面盤，加以太陽紋飾處理，以色彩煥發嶄新活力，大膽迎向挑戰。
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