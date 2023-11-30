傅孟柏最想挑戰「飛鼠」男 同台薛仕凌相挺精品店開幕

隨著景氣復甦，不少精品品牌也逐漸開設全新專賣店，聚焦人氣買氣。勞力士（ROLEX）集團旗下的瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）選擇與寶島鐘表合作，於Mega City板橋大遠百開設全新專賣店、今日正式開幕，活動上並邀請薛仕凌、傅孟柏兩位人氣男演員站台，展現活力、勇於挑戰的型男風範。

薛仕凌（左）與傅孟柏今日站台TUDOR板橋大遠百專賣店開幕，兩人並暢談面對挑戰的人生態度。圖／TUDOR提供

傅孟柏近日與王柏傑在犯罪劇集《美食無間》中演出對手戲，劇情結合美食與犯罪，明日將播出第六集、並預告傅孟柏將在戲中大秀好身材，已引起網路熱烈期待；薛仕凌則曾獲金曲獎與金鐘獎的個別兩次肯定，廣受各方好評。

TUDOR黑色面盤、紅色表圈的碧灣Black Bay腕表，是品牌第二只獲METAS「大師天文台認證」表款，非一般精準可靠。圖／TUDOR提供

今日現身活動時，薛仕凌與傅孟柏分別配戴了TUDOR Royal半金腕表與Black Bay碧灣酒紅色腕表、率性登台。當談到對品牌風格宣言：BornToDare「天生敢為」的態度時，傅孟柏自陳小時候就熱愛騎乘BMX越野單車、潛水，雖然很怕受傷，但「有些時候你得走上那條路，才能看到風景，因為受了那些才能體會從中的收穫是什麼。」而薛仕凌則表示，面對困難時他常選擇放空，先做了才說；同時傅孟柏也很想換上飛鼠衣、搭配新款41毫米的Black Bay腕表在歐洲山裡挑戰跳傘、大膽「飛一下」；薛仕凌則想以小正裝搭配TUDOR Royal表款前往聖地牙哥的「聖雅各之路」，並活力笑稱，「這只表款一定可以陪我三十天的！」

位於板橋大遠百Mega City一樓的TUDOR專賣店，是TUDOR全台第二間、也是新北首間專賣店，展現鮮明的冒險風格。圖／TUDOR提供