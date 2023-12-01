全臺第一破百億登錄金額購物盛事！臺中購物節聲量飆破7萬、再揭五大熱門話題 開心抽獎買到手軟

一年一度的「2023臺中購物節」於10月26日正式開跑！不僅品項多、優惠也多，每年都是台中市民引頸期盼的消費盛事，去年第四屆總消費登錄金額高達358億元，今年臺中購物節一路至12月26日，現金獎項總價值近2億5千萬元，另有百萬汽車、精品好宅等大獎！

image source：臺中購物節

物調券、鍋烤節有效振興臺中經濟 全民、頭家皆熱情參與

不同往年，為振興地方經濟，今年臺中市提出整年度的振興經濟方案-「2023臺中振興經濟三部曲」，由今年5、6月的物調券搶先開跑，臺中市政府配合中央普發現金，民眾只要持有百元鈔就能兌換2百元的物調券，每人最多可兌換兩份，總計發放30萬份，創造6千萬元效益。民眾對於物調券的消費使用很有感，如同購物打五折的優惠吸引許多討論。

緊接著7、8月的「台中鍋烤節」，更拉高了臺中振興經濟的第二波聲勢，吸引了百萬人參加，臺中市政府舉辦的票選活動，總投票數達442萬票，帶動了臺中整體火鍋、燒烤市場，民眾及店家都熱情參與，有效振興臺中經濟。

慶典經濟策略奏效! 臺中購物節總聲量達7萬筆

五大亮點助攻 成功掀起全國購物風潮

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，結合5月至10月的臺中振興經濟三部曲活動，使得第三部曲臺中購物節甫登場，聲量即迅速上升，活動舉辦從暖身到首月總聲量即飆升至71,572筆。值得一提的是，位於聲量之五處高峰更是購物節活動亮點，包含全國性徵件活動、攻略空戰、實體經濟商機、百萬大獎及破百億報喜，波段式行銷促民眾買單。

首先，由9、10月購物節暖身活動「就是愛購物徵件競賽」廣邀全國民眾發揮創意，聲量首先拉至第一高峰，成功創造話題，該區段於9月27日時，為競賽海選結果公布，共計4,545筆，後續聲量也持續維持在千筆以上；第二高峰於10月4日，市府雙箭齊發，透過陸、空戰密集宣傳購物節，接連幾天搭配各式議題舉辦多樣性抽獎活動，如配合國慶焰火在台中活動，舉辦商圈聯合行銷及藝人直播，吸引網友反應熱烈；第三處高峰，10月18日為市府宣布第三波物調券將起跑，民眾引頸期盼，市府更加碼於社群舉辦抽獎，好禮送不完；第四處即10月25日，購物節宣布活動將於隔日開跑後，皆有聲量峰段；另近日最高之反響為11月20、21日，市府於此區間連續抽出百萬汽車及舉辦破百億加碼抽記者會，揭曉首位百萬得主，聲量又迎來另一個高峰，可見今年臺中購物節成效極佳。

無論是線上、線下，市府搬出的獎項皆誠意滿滿，網友們紛紛表示，「已經列好購物清單，忍耐好久，終於等到購物節公布起跑時間，今年要集中火力，一開始就爆買！」、「去年買手機中三千，嘗到甜頭，今年要來買什麼呢？」、「這次獎品還有抽現金、汽車，還有房子，超有誠意！住台中真是太幸福了！」

今年臺中購物節不僅市民熱情踴躍，更引起全台網友的關注，更有網友對於這次推出的各種活動都讚譽有嘉，「這次合作店家很多，很好買欸」、「我家剛好在龍井，今年有五倍送，還有專屬抽，真是太好了！」。另外，也有一些幸運的網友分享了自己的中獎經驗，「本來不抱任何會中獎的心態，打開APP居然中了3千塊」、「開跑第一天買手機、買奶粉就中2張」、「之前四屆累積了幾百張都沒有抽中過，今年被幸運女神眷顧了，離購物節結束還有一個月，希望可以繼續中獎，」。

▲自9月至今，臺中購物節歷經多個高峰段，舉辦期間的各種抽獎及特色活動都引起臺中市民的高度關注。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

臺中購物節成效遠超全台其他縣市 不到一個月登錄金額就達124億元

2023臺中購物節推動整體購物氛圍，參與者熱情洋溢，截至11月28日，短短34天的登錄金額就高達147億元。今年全國8個縣市皆舉辦了購物節相關活動，臺北市搭配響應全民普發6千元，推出了消費抽獎活動並和臺北市商圈的九大百貨合作；臺南市則推出只要民眾在合作店家消費滿百元，就能參加名車或機票的超值抽獎；嘉義市在暑假期間也推出了累積積分的抽獎活動，各縣市登錄金額比較如附表。而其中臺中消費登錄金額為全國第一個破百億元的縣市，成效遠超其他縣市，分析其原因，今年臺中振興經濟措施結合各計畫持續推動，時程超過半年，由商圈、市場、夜市微型經濟、火鍋、燒烤特色餐飲產業到臺中購物節百工百業皆可參與，全面照顧各產業，是目前臺中購物節成效第一的原因，也為全國各縣市振興地方經濟樹立最佳典範。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月13日至2023年11月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。 研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『臺中購物節』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



