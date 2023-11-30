限量1500套！PChome 24h購物明開放預購「2023年亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」

萬眾矚目的第30屆亞洲棒球錦標賽即將於12月3日在台灣火熱開打，為了記錄歷史性的一刻，悠遊卡公司重磅推出「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」，PChome 24h購物獨家成為電商唯一銷售通路，將於明天（12月1日）上午11點開放預購，內含特製悠遊卡一張及造型悠遊卡一張，一組售價為250元，每組皆有限量流水編號，限量1,500套，售完為止。

「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽悠遊卡紀念套組」的造型悠遊卡面設計為擔任第30屆亞洲棒球錦標賽的重量級開球嘉賓—擁有「世界全壘打王」稱號的旅日棒球名將王貞治，在球場上展現揮棒英姿的樣貌，別具收藏意義，搭配悠遊卡功能更具實用性。預購訂單完成後，預計將於2024年1月下旬陸續到貨，不論是想要紀念亞洲棒球錦標賽30週年的重要時刻，或是喜愛王貞治的球迷們趕緊設定好鬧鐘，準時手刀開搶。