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Redmi 13C搭載6.74吋大螢幕、5000萬像素三鏡頭　親民價4499元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Redmi 13C提供青草綠、海軍藍、午夜黑等3色，4GB＋128GB售價4,499元、Redmi 13C 8GB＋256GB售價5,499元。圖／小米台灣提供
Redmi 13C提供青草綠、海軍藍、午夜黑等3色，4GB＋128GB售價4,499元、Redmi 13C 8GB＋256GB售價5,499元。圖／小米台灣提供

小米集團旗下品牌Redmi系列一直以來憑藉超越同級的體驗與高CP值機款，擄獲大批用戶的心。小米今天（11月30日）發表親民新機Redmi 13C，採用活潑色彩選擇與高質感的機身設計，更升級90Hz高更新率螢幕、5,000萬像素三鏡頭與支援18W快充，為重視影音娛樂、分享日常量身打造，單機售價最低4,499元起，成為親民機款中的超規格首選。

Redmi 13C較上代升級6.74吋、1600 X 720解析度、支援高達600 nits峰值亮度的大螢幕，以高解析度帶來沉浸式觀影體驗，更支援高達90Hz的螢幕更新率，並擁有擁有TÜV低藍光認證與TÜV無頻閃認證，無論是日常瀏覽網頁資訊或遊玩手遊大作，都能帶來前所未有的流暢表現。

Redmi 13C配備5,000mAh超大電量電池，能維持最長31小時待機、長達23小時的影片觀看或最長114小時的音樂播放，並升級支援18W快充，充電5分鐘就能擁有播放5小時音樂的電量，同時支援最高1TB的記憶卡擴充。

在拍照體驗上，Redmi 13C配備5,000萬畫素AI三鏡頭，具備場景智慧辨識或HDR模式，內建膠捲相機風格濾鏡，人像拍攝速度加快65％，夜間攝影速度也提升34.9％，搭配超清晰成像系統，在低光源中也能以清晰畫質記錄下每個精彩夜晚。800萬像素自拍鏡頭新搭配柔光環，除了自拍照片更自然柔和，柔光環還能提升夜間的自拍效果。

Redmi 13C提供青草綠、海軍藍、午夜黑等3款時尚配色，搭配金屬光澤的背蓋設計，8.09mm超薄機身、192公克超輕重量，機身側面更配備指紋解鎖。

Redmi 13C 4GB＋128GB售價4,499元、Redmi 13C 8GB＋256GB售價5,499元；將於12月1日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、蝦皮商城小米官方旗艦店全面開賣；於中華電信、遠傳電信、台灣大哥大門市搭配指定資費，Redmi 13C專案價0元起。12月31日前購買Redmi 13C，即贈（或登錄贈） Xiaomi 22.5W充電器一個，數量有限，送完為止。

Redmi 13C配備5,000mAh超大電量電池，且支援升級到18W快充。圖／小米台灣提供
Redmi 13C配備5,000mAh超大電量電池，且支援升級到18W快充。圖／小米台灣提供
Redmi 13C擁有8.09mm的超薄機身、192公克超輕重量，機身側面配備指紋解鎖。圖／小米台灣提供
Redmi 13C擁有8.09mm的超薄機身、192公克超輕重量，機身側面配備指紋解鎖。圖／小米台灣提供
Redmi 13C升級90Hz高更新率螢幕、5,000萬像素三鏡頭與支援18W快充，為重視影音娛樂、分享日常量身打造。圖／小米台灣提供
Redmi 13C升級90Hz高更新率螢幕、5,000萬像素三鏡頭與支援18W快充，為重視影音娛樂、分享日常量身打造。圖／小米台灣提供
Redmi 13C升級為6.74吋、1600 X 720解析度、支援高達600 nits峰值亮度的大螢幕，以高解析度帶來沉浸式觀影體驗。圖／小米台灣提供
Redmi 13C升級為6.74吋、1600 X 720解析度、支援高達600 nits峰值亮度的大螢幕，以高解析度帶來沉浸式觀影體驗。圖／小米台灣提供
Redmi 13C在800萬像素的自拍鏡頭中新搭配柔光環，除了自拍照片更自然柔和，柔光環還能提升夜間的自拍效果。圖／小米台灣提供
Redmi 13C在800萬像素的自拍鏡頭中新搭配柔光環，除了自拍照片更自然柔和，柔光環還能提升夜間的自拍效果。圖／小米台灣提供

3C 售價 自拍

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