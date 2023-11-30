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Tiffany x Daniel Arsham再一波 半身維納斯內藏珠寶
蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再度與當代藝術家Daniel Arsham推出最新聯名設計！此次的合作以藝術家在蒂芙尼紐約The Landmark旗艦店展出的青銅鏽蝕雕塑作品「Venus of Arles」為原型，打造限量版鑲嵌沙弗萊石與鑽石的18K白金T1手環與Arsham複合媒材半身雕像的套裝組合，限量186份，以此誌慶Tiffany & Co.品牌創立186周年。套裝組於今年12月全球限量上市。
青銅鏽蝕風格的Venus of Arles雕像呈現出藝術家最標誌性的「Future Relics」未來考古學的美學精神，透過鏽蝕質感以及與Tiffany Blue色系相近的手工處理銅綠光澤營造時間張力。Daniel Arsham參觀羅浮宮珍藏時，被Venus of Arles這座可追溯至西元一世紀的雕像深深吸引，進而創作出這件青銅鏽蝕雕塑，並於Tiffany在2022年於倫敦知名藝廊Saatchi舉辦的匠心妙藝（Vision & Virtuosity）展覽時同場展出，目前則可在Tiffany紐約The Landmark旗艦店見到。
打開這次限量套組的Venus of Arles半身雕像，可以看到內藏一件Tiffany 18K白金T1手環，共鑲嵌105顆總重逾1克拉的鑽石與超過74顆總重逾2克拉的沙弗萊石，鮮綠色澤巧妙呼應半身像的銅綠光澤與Arsham Studio的標誌色彩，而打開雕像才會尋獲手環的巧思，更與Arsham的未來「發現」美學概念一致。套組以特製的金屬材質Tiffany Blue®藝術品專用外箱運送，另附以藍盒單獨包裝的限定白色工作手套。
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