Tiffany x Daniel Arsham再一波 半身維納斯內藏珠寶

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）再度與當代藝術家Daniel Arsham推出最新聯名設計！此次的合作以藝術家在蒂芙尼紐約The Landmark旗艦店展出的青銅鏽蝕雕塑作品「Venus of Arles」為原型，打造限量版鑲嵌沙弗萊石與鑽石的18K白金T1手環與Arsham複合媒材半身雕像的套裝組合，限量186份，以此誌慶Tiffany & Co.品牌創立186周年。套裝組於今年12月全球限量上市。

Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，內藏18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石T1手環的Arsham複合媒材半身雕像的套裝組合。圖／Tiffany提供

青銅鏽蝕風格的Venus of Arles雕像呈現出藝術家最標誌性的「Future Relics」未來考古學的美學精神，透過鏽蝕質感以及與Tiffany Blue色系相近的手工處理銅綠光澤營造時間張力。Daniel Arsham參觀羅浮宮珍藏時，被Venus of Arles這座可追溯至西元一世紀的雕像深深吸引，進而創作出這件青銅鏽蝕雕塑，並於Tiffany在2022年於倫敦知名藝廊Saatchi舉辦的匠心妙藝（Vision & Virtuosity）展覽時同場展出，目前則可在Tiffany紐約The Landmark旗艦店見到。

Tiffany & Co.與當代藝術家Daniel Arsham聯名創意新作，內藏18K白金鑲嵌沙弗萊石與鑽石T1手環的Arsham複合媒材半身雕像的套裝組合。圖／Tiffany提供