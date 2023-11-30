降溫有感！7-ELEVEN集結各式溫暖商品推限時優惠　「大燒包、現蒸地瓜」任選第2件7折

今天（11月30日）起降溫有感，7-ELEVEN搶攻冒煙商機，集結各式溫暖商品並推出限時優惠活動，即日起至12月12日限定門市熱食自助區推出星級饗宴－滷味指定品項特價15元優惠，包含星星燒、雞肉丸、香蔥肉卷等人氣商品；即日起至12月12日大燒包、現蒸地瓜任選第2件7折（價低者折）。

天冷吃熱食，7-ELEVEN人氣鮮食品牌「真飽」首度推出「真飽熱拌麵－辣味麻醬」，特製辣味麻醬鹹香涮嘴；並與21風味館、台南晶英酒店、老新台菜、永心鳳茶等餐飲品牌強化食補概念推出麻油雞湯、藥膳排骨湯、人參雞湯等個人化湯品適合搭餐自由搭配。7-ELEVEN「名鍋盛典」與台北晶華酒店主廚團隊監製開發「晶華－剝皮辣椒雞鍋」、「晶華－三燔本家石狩鍋」，還有米其林綠星餐廳開發「陽明春天擔擔麻辣鍋」，每年冬季必吃的「麻油雞腿麵線」也回歸販售。

即日起至12月12日7-ELEVEN門市推出指定秋冬保暖衣任選2件88折，指定護手霜、護唇膏第2件6折（價低者折）；2024年1月9日前指定暖暖包任選買1送1。即日起至12月26日限定門市販售的冬季「熱罐」飲料，則推出指定商品第2件8折優惠（價低者折），包括蠟筆小新焦糖風味牛乳、午後紅茶等。

「OPEN POINT行動隨時取」12月2日至12月7日也推出限時優惠： CITY CAFE「雞尾酒風味系列氣泡咖啡」（莫西多、白色佳人）任選買2送2，每日限量1萬組，現省198元；指定CITY CAFE／CITY PRIMA同品項2杯＋指定明治巧克力2個優惠價。（精品咖啡需於限定門市兌換；同品項、同規格及同價位可冰熱互換，會員限購組數、兌領期限相關資訊請見OPEN POINT App說明；雞尾酒風味系列飲品酒精濃度低於0.5%以下屬非酒精飲品，仍建議未成年、孕婦、酒精過敏者避免食用）。

此外，「OPEN POINT行動隨時取」每月1日限定「CITY PRIMA一起精品吧！」將於12月1日限定一天推出CITY PRIMA大杯精品美式咖啡同品項買7送4，限量4萬組，現省400元；CITY PRIMA大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省440元；CITY PRIMA中杯精品美式咖啡同品項買7送4，限量4萬組，現省320元；CITY PRIMA中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省360元。