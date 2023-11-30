最美髮色短跑女王加盟頂級精品！24巴黎奧運強勢開跑

最輕巧的事物裡，總藏有爆炸性的力量。曾被譽為史上最偉大短跑運動員的牙買加短跑女王Shelly-Ann Fraser-Pryce（以下簡稱Shelly-Ann），甫成為頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE的家族一員，並確定參戰2024的巴黎夏季奧運會，或將寫下全新一頁。

活力、熱情、搶眼，曾染上一頭宛如「彩虹小馬」（My Little Pony）紫色頭髮的Shelly-Ann，曾多次突破百米10.70秒的高牆。1986年出生的她，從2002年展露鋒芒，並在2021至2022年期間攀上職涯高峰；從2021年8月到2022年9月期間，Shelly-Ann跑出100公尺的最佳10次紀錄，其中有8次都在10.70秒內，平均紀錄則為10.657秒；而歷來的參賽紀錄中，她並在奧運、世界田徑錦標賽、北美中美加勒比田徑錦標賽、大英國協運動會、泛美運動會與加勒比自由貿易協會運動會等國際賽會中，合計獲18面金牌、11面銀牌與4面銅牌，「短跑女王」知名，實至名歸、當之無愧。

RICHARD MILLE的品牌與合作關係總監Amanda Mille表示：「Shelly-Ann不僅是世界冠軍，也是一位堅強的女性，同時兼顧母親的角色。此外，她還積極投身慈善工作，這種全方位的付出完全體現了我們的共同的價值觀。」而在成為RICHARD MILLE家族成員後的Shelly-Ann則回應，「運動員並非孤軍奮戰，我站在無數人的肩膀上...成功的路上，不是我一個人，而是我們所有人」，尤其當她代表自己所屬國家牙買加參賽時，如家人般的凝聚感更成為強大動力，「你能感受到整個國家在把你推向終點線。」

在形象宣傳視覺中，Shelly-Ann配戴上鮭魚粉色的RM 07-04自動上鍊運動腕表，一如她常被世人記憶的特殊髮色，展現了鮮豔魅力。值得一提的是：這款RM 07-04表款也將伴隨Shelly-Ann參加2024巴黎奧運。但身上多了一枚配件，難道不會影響最佳表現？這個問題或許無需太過擔心：耗時三年研發、兼具剛性與耐衝擊力達5,000g的RM 07-04自動上鍊腕表：全表含表帶僅36公克，尤其CRMA8自動上鍊機芯使用大量五級鈦合金夾板與橋板，再施以黑色PVD工序處理，因而呈現黑色金屬光澤質感，前衛、輕盈、強悍。

同一表款（的不同款式）更由包含賽車手Aurora Straus、法國賽車手Margot Laffite、高爾夫球手Nelly Korda、七項全能運動員Nafi Thiam、跳高運動員Yuliya Levchenko，以及單板滑雪運動員Ester Ledecká的經驗回饋所共同研發、配戴。