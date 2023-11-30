貢寮鮑產季到 新北推輕旅地圖限量貢寮鮑福袋

新北貢寮鮑正是產季，新北市漁業處今公布「鮑吃鮑遊輕旅地圖」、「知名餐廳嚴選當令貢寮鮑入菜」及「型男主廚鮑鱻料理上菜」等產季活動，12月9日將舉辦貢寮鮑場地活動，還有限量百份貢寮鮑福袋，特價600元。

漁業處表示，今年將貢寮美食、美景及體驗整合在「鮑吃鮑遊輕旅地圖」中，除了可按圖索驥到在地餐廳品嚐貢寮鮑料理及生鮮魚貨，還能去秘境景點打卡拍照，還可透過地圖上的QRcode連結，報名參加食魚教育體驗、漁村漫遊私房行程，民眾可到貢寮區漁會的官網或FB粉專下載地圖。

漁業處說，福容大飯店嚴選在地當令貢寮鮑入菜，即日起至明年6月，主打貢寮鮑產地限定特色料理，推出以高湯入味再搭配xo醬快炒時蔬的「碧綠醬皇貢寮鮑」，可一次嚐到貢寮鮑跟龍虎斑的「乾蔥燒汁焗雙鮮」，「爵士貢寮鮑燉雞盅」則有貢寮鮑、哈密瓜、雞爪、土雞腿肉，以蛤蠣原湯烹煮製成。

民眾如想自學料理貢寮鮑，貢寮區漁會將於12月9日10點半，邀請型男主廚邱寶郎示範如何輕鬆烹調貢寮鮑，讓民眾在家也能輕鬆料理貢寮鮑。

貢寮區漁會理事長陳育甯表示，貢寮鮑產地活動當天，還有限量100份貢寮鮑福袋搶購活動，每份貢寮鮑福袋特惠價600元，除了有美味鮮凍貢寮鮑，今年加碼白帶魚塊、白帶魚柳及白帶魚罐頭等眾多在地海鮮產品，並隨袋附贈型男主廚邱寶郎師傅獨家貢寮鮑食譜1份，還有VIP卡，購買商品可享最低8折優惠。