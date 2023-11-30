快訊

吳欣盈雙重國籍疑慮延燒 民眾黨小雞焦慮「若違法，2024直接下課」

亞錦賽／啪，沒了！大巨蛋開幕戰 最後1000張票完售

季辛吉辭世！從毛澤東到習近平 他如何牽動中美關係

首爾直擊！LG「智慧小屋」集結品牌最新科技 明年開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LG智慧小屋。記者黃筱晴／攝影
LG智慧小屋。記者黃筱晴／攝影

今年9月首度在德國IFA展中亮相的LG「智慧小屋」，是以永續ESG概念，搭配LG的智慧生活整體解決方案設計而成，這次記者在韓國首爾LG的加山研發中心內也實際看到了它的真實樣貌。

智慧小屋的外觀是一間歐式風格的精巧組合式房屋，套房風格的2層樓設計，屋頂以緊密的4kW太陽能板所搭建，每天可產生最多15kW的電力，並透過LG的儲能系統（ESS）儲存並提供智慧小屋中的所有用電。

走進以密碼鎖管理的大門，1樓內部大約有10坪，閣樓式的2樓則是大約3坪左右臥室的配置，乍看空間不大，但內部可是集結了所有LG的頂尖家電以及智慧科技。配有LG的節能Therma V R290 Monobloc空氣源熱泵和WashTower Compact AI智控洗乾衣機、QuadWash洗碗機、感應電磁爐和淨水器等全套家電，甚至還有可以當城市農夫的室內時蔬植栽器。同時也使用了大量的木質、磁磚、金屬件打造北歐風格溫潤質感。

智慧小屋中的所有家電皆可透過LG ThinQ App連線控制，用戶可以隨時透過手機遠端遙控、設置排程，還可以即時監控儲能量及用電量。屋內外也裝設了各式安全IoT配件，包括攝影機、動作感應器及智慧門鈴等。

這個看似可以蓋在任何地方、外型簡約精巧的LG智慧小屋，使用的建材可不簡單，為了將環境衝擊降到最低，其更換式模組元件採用知名南韓鋼鐵公司POSCO製造的低碳鋼材料，並與南韓營建及土木工程服務業者GS Engineering & Construction Corp合作建造，遇到颱風、地震也不怕。

LG表示，智慧小屋預計將在明年於韓國正式推出，北美市場的上市計劃也正在進行中，主打40歲以上生活有餘裕的族群，可以當成閒暇時度假、放鬆的空間來使用。

智慧小屋的外觀是一間歐式風格的2層樓組合式房屋。記者黃筱晴／攝影
智慧小屋的外觀是一間歐式風格的2層樓組合式房屋。記者黃筱晴／攝影
WashTower Compact AI智控洗乾衣機藏身樓梯下方。記者黃筱晴／攝影
WashTower Compact AI智控洗乾衣機藏身樓梯下方。記者黃筱晴／攝影
內部集結眾多LG的頂尖家電以及智慧科技。記者黃筱晴／攝影
內部集結眾多LG的頂尖家電以及智慧科技。記者黃筱晴／攝影
智慧小屋中的所有家電皆可透過LG ThinQ App連線控制。記者黃筱晴／攝影
智慧小屋中的所有家電皆可透過LG ThinQ App連線控制。記者黃筱晴／攝影
LG智慧小屋運用更換式模組元件，採用知名南韓鋼鐵公司POSCO製造的低碳鋼材料製作。與記者黃筱晴／攝影
LG智慧小屋運用更換式模組元件，採用知名南韓鋼鐵公司POSCO製造的低碳鋼材料製作。與記者黃筱晴／攝影
智慧小屋內設置了多款嵌入式廚房家電。記者黃筱晴／攝影
智慧小屋內設置了多款嵌入式廚房家電。記者黃筱晴／攝影
走上2樓，3坪空間設置成溫馨的臥室。記者黃筱晴／攝影
走上2樓，3坪空間設置成溫馨的臥室。記者黃筱晴／攝影
位於LG首爾加山研發中心內的智慧小屋。記者黃筱晴／攝影
位於LG首爾加山研發中心內的智慧小屋。記者黃筱晴／攝影
掃地機器人藏身精巧的智慧小屋中。記者黃筱晴／攝影
掃地機器人藏身精巧的智慧小屋中。記者黃筱晴／攝影

南韓

延伸閱讀

鄭明典：3股冷空氣流竄 對台灣影響有限是這原因

日本旅客新年10大出遊地排名曝光 台北躍升第2名、第一名是這國家

韓國歷史上「最糟糕的一天」成電影救星！大咖影帝們集合　重現12.12震撼的9小時

2023臺北城市盃國際電競大賽決戰 台北、香港、東京、首爾熱血交鋒

相關新聞

最強星三代要來了？陳冠希愛女Alaia跨界藤原浩 首推超萌掛飾

陳冠希日前帶著超模嬌妻秦舒培、愛女Alaia來台出席時尚派對，以及個人經營潮牌CLOT慶祝成立20周年活動。當時Alaia還陪同了陳冠希一起接受媒體訪問，超萌反應更是圈粉無數，儼然就是星三代架勢。果不其然，CLOT近期便推出了由Alaia操刀並跨界潮流大神藤原浩主持的fragment design品牌，打造黑白泰迪熊吊飾。

首爾直擊！LG「智慧小屋」集結品牌最新科技 明年開賣

今年9月首度在德國IFA展中亮相的LG「智慧小屋」，是以永續ESG概念，搭配LG的智慧生活整體解決方案設計而成，這次記者...

全家鮮食業績破50億 賣最好的是這款

2023年「全家全明星」鮮食風雲榜揭曉，全家表示，為邀請民眾一同品嚐百萬消費者都愛吃的明星級美味，挑選今年銷售排行TOP...

姓名有「這6個字」任一！吃「嚮辣」88折 肉品大升級

王品旗下的麻辣鍋吃到飽「嚮辣」為迎接2週年，特別推出升級活動，加入「冠軍澳洲純血和牛吃到飽」，針對頂級方案，還可一次無限...

雄獅推12生肖春節旅遊攻略 這三個生肖旅遊運最旺

2024龍年招財好運到，明年農曆春節7天連休，想趁機會出國渡假，又不知道去哪裡嗎？雄獅旅遊推出「12生肖春節開運玩法」，...

「500趴2023」三天共25組音樂人 37家品牌市集聯手「翻轉日常．質感共創」

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2023」邁入第四屆，將於12月1日至3日於台北101水舞廣場盛大舉辦，本次邀來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。