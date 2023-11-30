首爾直擊！LG「智慧小屋」集結品牌最新科技 明年開賣

今年9月首度在德國IFA展中亮相的LG「智慧小屋」，是以永續ESG概念，搭配LG的智慧生活整體解決方案設計而成，這次記者在韓國首爾LG的加山研發中心內也實際看到了它的真實樣貌。

智慧小屋的外觀是一間歐式風格的精巧組合式房屋，套房風格的2層樓設計，屋頂以緊密的4kW太陽能板所搭建，每天可產生最多15kW的電力，並透過LG的儲能系統（ESS）儲存並提供智慧小屋中的所有用電。

走進以密碼鎖管理的大門，1樓內部大約有10坪，閣樓式的2樓則是大約3坪左右臥室的配置，乍看空間不大，但內部可是集結了所有LG的頂尖家電以及智慧科技。配有LG的節能Therma V R290 Monobloc空氣源熱泵和WashTower Compact AI智控洗乾衣機、QuadWash洗碗機、感應電磁爐和淨水器等全套家電，甚至還有可以當城市農夫的室內時蔬植栽器。同時也使用了大量的木質、磁磚、金屬件打造北歐風格溫潤質感。

智慧小屋中的所有家電皆可透過LG ThinQ App連線控制，用戶可以隨時透過手機遠端遙控、設置排程，還可以即時監控儲能量及用電量。屋內外也裝設了各式安全IoT配件，包括攝影機、動作感應器及智慧門鈴等。

這個看似可以蓋在任何地方、外型簡約精巧的LG智慧小屋，使用的建材可不簡單，為了將環境衝擊降到最低，其更換式模組元件採用知名南韓鋼鐵公司POSCO製造的低碳鋼材料，並與南韓營建及土木工程服務業者GS Engineering & Construction Corp合作建造，遇到颱風、地震也不怕。