姓名有「這6個字」任一！吃「嚮辣」88折 肉品大升級

王品旗下的麻辣鍋吃到飽「嚮辣」為迎接2週年，特別推出升級活動，加入「冠軍澳洲純血和牛吃到飽」，針對頂級方案，還可一次無限享用日本A5和牛、日本F1國產牛、冠軍澳洲純血和牛。另外活動期間，姓名含有「廖、麗、芳、愛、和、牛」任一字，可享指定時段2人88折優惠。

開幕2年的嚮辣，主打以雲南大紅袍花椒、重慶石柱紅辣椒以及郫縣豆瓣醬等20餘種辛香料製成的川渝麻辣鍋，更會搭配「秘製和牛油」增添鍋底香氣。店內除了無限供應的肉品、海鮮之外，也設有自助吧，提供百餘款的火鍋料、時蔬、甜點、冰淇淋、飲品。

嚮辣依照價格，區分為「狂涮肉魂嚮」、「海陸頂級嚮」、「極奢A5和牛嚮」等不同方案。為迎接2週年，「狂涮肉魂嚮」、「海陸頂級嚮」均升級「冠軍澳洲純血和牛」，選用獲得澳洲和牛金牌獎，擁有100%日本血統的澳洲純血和牛，增添食客的滿足感，每人各為798、998元。另外「極奢A5和牛嚮」則包含極奢A5和牛、日本F1國產牛、冠軍澳洲純血和牛等3款肉品，每人1,580元。