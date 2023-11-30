奢華雪莉年度壓軸 格蘭多納Grandeur系列29年登場
身為蘇格蘭最古老的釀酒廠之一，格蘭多納（The GlenDronach）正式對外發表被品酩收藏行家們形容為「至今最奢華酒款之一」的Grandeur系列「第12批次29年單一麥芽威士忌」。
格蘭多納Grandeur系列「第12批次29年單一麥芽威士忌」是由首席調酒師 Rachel Barrie 親自挑選與訂製稀有的 Oloroso 雪莉桶，在其桶中靜置熟成近30年時間，經過緩慢深刻歲月，完美呈現出西班牙雪莉酒橡木桶所賦予的奢華酒體，完美展現格蘭多納純正雪莉的深邃內涵。
首席調酒師 Rachel Barrie 表示，「格蘭多納Grandeur系列自2010年推出至今，每個限量批次版本持續備受期待與盛讚，高貴的特質與酒體飽滿的風格受到鑑賞家和麥芽威士忌愛好者的推崇，是至今最奢華的酒款表現之一。第12批次當然也不例外，使用我們最古老、最高貴的訂製Oloroso雪莉桶熟成，展現極為濃郁、豐富且酒體飽滿的雪莉桶風味。」
格蘭多納Grandeur系列「第12批次29年單一麥芽威士忌」為手工製做的限量發行酒款，裝瓶酒精濃度為49.2%；其隨長時間在西班牙雪莉桶中熟成而自然呈現深紅褐色的迷人色澤，以奢華純正的雪莉酒香揭開序曲。糖漬櫻桃、辛香樹莓的馥郁香氣，緊接嚐到鮮明葡萄乾、可可及義式濃縮咖啡滋味，作為令人狂喜的終曲，留下令人難忘且回味無窮的菸草及充滿雪莉酒香的核桃餘味。每一瓶威士忌皆搭配封蠟及手工編號，體現格蘭多納傳承近兩百年古法，製做不凡單一麥芽威士忌的承諾。
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