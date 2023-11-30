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「還沒做好分手決心」湯唯溫馨喊話 一秒宣布時尚新歡
亞洲星勢力又有重量消息，英倫時尚品牌Burberry今年動作頻頻，在四月時宣布中國男星成為品牌形象大使後，近日再宣布由中國女星湯唯成為品牌代言人，也是Burberry一年內二度邀請國際級影星加入，讓品牌受到熱烈討論、再掀新話題。
由於湯唯去年曾演出由南韓名導朴贊郁製作的《分手的決心》，片中精彩表現並讓她獲得青龍電影獎最佳女演員獎、亞洲電影大獎最佳女主角；12月初湯唯更將與朴贊郁一同出席位於香港百老匯中心的特別放映與「分手的決心——分鏡本」簽書會，票券開賣後迅速秒殺，也令不少粉絲在湯唯IG留言敲碗加映，足證其魅力；同時湯唯也在IG中寫下，「12月7日，我要來和你們相見。不好意思，我還沒有做好分手的決心～」俏皮與粉絲喊話之餘，也另類表現湯唯的風趣幽默一面。
而這次湯唯加盟Burberry其實早有跡象，10月下旬當Burberry於上海舉辦Burberry Streets活動時湯唯便曾出席，除了貼出多張綠色玫瑰照片，更與Burberry創意總監Daniel Lee氣質合照大曬自拍。
昨日當Burberry發表此一訊息的同時，也發表了一張湯唯的形象照片，只見湯唯身穿Burberry經典風衣，手持一款Burberry藍色「騎士包」Knight Bag。背景是蒼茫、原始的一處小湖畔，頗有幾分英倫的田園景致情調，而湯唯身上的風衣領片也有著毛絨裝飾，藍色的騎士包也有一條懸掛的毛絨裝飾。隨著氣溫的逐漸驟降，相信湯唯很快就會帶來更多的冬日時尚穿搭，像是聖誕節來臨之際，湯唯和Burberry將帶來何等的驚喜？且讓粉絲們密切留意了！
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