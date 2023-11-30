戰火中劇院滿座 烏克蘭芭蕾舞團：讓人民回到正常生活

烏克蘭戰火密布，西部大城利沃夫市區不時有炸彈落下。但利沃夫國家歌劇院周末夜依然燈火燦爛、弦歌不輟。台上芭蕾舞者優雅起舞，台下總是觀眾滿座。「我們希望讓人們感到回到正常生活。」利沃夫國家歌劇院藝術總監安德烈．穆索林表示，烏克蘭人習慣在週末上劇院看戲。為了提供戰爭中的小確幸，烏克蘭聯合芭蕾舞團在戰火中昂首挺立、優雅起舞。

聚集頂尖烏克蘭芭蕾舞者的烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ballet of Ukraine），明年1月將來台挑戰為期三周的北中高三地巡演。舞團帶來的「吉賽兒」是世界四大芭蕾舞劇之一。製作人保羅．高德瑞表示，「吉賽兒」的主題是「用愛戰勝死亡」，正是烏克蘭此刻的寫照。

此次「吉賽兒」的製作來自於利沃夫國家歌劇院。利沃夫歌劇院成立於1900年，被譽為東歐最好的劇院之一，去年重啟演出，匯聚來自基輔、哈爾科夫的流亡舞者，在烏克蘭聯合芭蕾舞團的旗幟下用舞蹈向世界發聲。首席女舞者安娜塔西亞．邦達爾表示，曾有一段時間舞者必須在防空洞中排演，「我們不知道未來會發生什麼事，但我們必須跳下去。」

利沃夫歌劇院芭蕾舞團原本編制為60人，戰爭爆發後，許多舞者上了戰場，但也收留了不少流亡舞者，因此目前的編制還是維持在60人。劇院每個周末都有演出，幾乎場場滿座。

重啟的劇院不再搬演俄羅斯作品，而是重新整理編排烏克蘭作品，包括戲劇、舞作等。利沃夫國家歌劇院戲劇、文學與資訊總監艾琳娜．普拉奇琴科說，努力重建烏克蘭的文化認同不是因為這場戰爭，而是持續了幾十年的奮鬥。

「一世紀以來，烏克蘭總被誤解是俄羅斯的一部分。」艾琳娜起身用視訊鏡頭帶領遠在地球另一端的媒體，逐一欣賞擺放在劇院各角落的雕像，包括烏克蘭的舞者和劇作家。她驕傲表示，烏克蘭擁有自己的文化、自己的舞蹈與音樂，獨特而美麗，「我們希望被世界看見，這次的演出只是起點。」